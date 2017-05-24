На смену роботам



Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин, 11 февраля 2016г.

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин, 11 февраля 2016г.Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент предложил сосредоточиться на создании перспективного технического задела

Дважды в год президент проводит совещания, на которых обсуждаются проблемы развития оборонной промышленности, выполнение гособоронзаказа, ход перевооружения и переоснащения армии. Это уже традиция.

Майскую серию встреч по военной тематике Владимир Путин завершил совещанием с руководящим составом Минобороны и ОПК, предварив обстоятельный разговор замечанием: новая Госпрограмма вооружения на 2018–2025 годы будет весьма существенно отличаться от прежних. Планируемые мероприятия не только позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и техники, но и дадут возможность сформировать задел для разработки принципиально новых видов оружия, подчеркнул президент.

“Новое оружие позволило серьезно продвинуться в исследованиях в области искусственного интеллекта, технического зрения”

Что стоит за этими словами? Прежде всего будут продолжены разработки оружия, основанного на новых физических принципах. Это не означает, что российскими учеными открыты доселе неизвестные законы природы, просто пришло время использовать в создании ВВТ возможности, ранее не применявшиеся. Как заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, новый подход будет использован при конструировании интеллектуального оружия, современных систем связи и разведки. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Госпрограмму вооружения-2018–2025 войдет разработка перспективных видов ВВСТ. Конкретнее – в новой ГПВ ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения. В Минобороны отметили, что решение ряда технических задач потребует активного участия научного сообщества.

ГПВ-2025 предполагает приоритетное развитие роботизированных систем военного назначения. Боевая беспилотная платформа "Нерехта-2" создается в кооперации Ковровского завода им. Дегтярева и Фонда перспективных исследований. По словам заместителя директора ФПИ Игоря Денисова, на этой базе будут отрабатываться различные технологии. В частности, технического зрения и связанного с ним алгоритма распознавания препятствий. Робот сможет понимать оператора, то есть действовать на поле боя с его слов или по жестам. Интерфейс "человек-машина" позволит обмениваться информацией с приборами, входящими в экипировку нового поколения "Ратник" – так платформа получит информацию с систем прицеливания стрелкового оружия. Легкие БЛА вертикального взлета расширят поле зрения бойца. Платформа "Нерехта-2" обладает машинным интеллектом, достаточным, чтобы определить, какие из целей представляют для оператора наибольшую угрозу и самостоятельно решать, каким образом нейтрализовать или уничтожить их.

То, что современные беспилотники отечественной разработки – дело для нас новое, легко объяснимо: почти четверть века оборонную промышленность финансировали по остаточному принципу, на перспективные заказы не было средств, инициативные разработки не приветствовались. Сегодня положение изменилось если не коренным образом, то существенно. В небе Сирии прекрасно зарекомендовал себя БЛА "Орлан-10". Он надежен в воздушной разведке, мониторинге местности. Однако может нести на борту не более пяти килограммов полезной нагрузки, поэтому вооружить БЛА огневыми средствами нельзя.

Сирийская операция показала: армия нуждается в ударном беспилотнике. Работа над ним ведется. В июле 2016 года его прототип прошел первые полноценные испытания, а во время недавнего визита на Казанский авиазавод секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в объективы телеоператоров попал опытный образец российского тяжелого БЛА "Альтаир". Открытых сведений немного: имея массу около пяти тонн, беспилотник может находиться в воздухе 48 часов, дальность полета – 10 тысяч километров, максимальная высота – 12 тысяч метров с полезной нагрузкой две тонны. Планируется, что опытная эксплуатация "Альтаира" начнется в 2019 году. Разрабатываются еще несколько беспилотников тяжелого класса по программам "Фрегат", "Прорыв" и "Охотник". Кроме того, в России готовится к испытаниям "летающая антенна" для расширения возможностей РЭБ. Увеличив радиус охвата, она серьезно повысит возможности наземных станций в подавлении активности противника в эфире – обнаруженный сигнал можно заглушить постановкой помех, передать его координаты для удара авиацией или артиллерией.

Развитие технологий приведет к исчезновению иных воинских специальностей. С началом серийного производства автоматизированного звукотеплового комплекса "Пенициллин" отпадет надобность в корректировщиках артогня на переднем крае. Система автоматически устанавливает позиции ствольной артиллерии и дислокацию целей, ранее не определявшихся: установок залпового огня или ракетных комплексов ПВО. Звукоприемники "ловят" на земле акустическое эхо выстрелов и взрывов, компьютер вычисляет координаты одиночной цели мене чем за пять секунд. С помощью комплекса можно корректировать огонь батареи, дивизиона. "Пенициллин" встраивается в АСУ тактического и дивизионного уровня. Тесты нового комплекса под Оренбургом дали вполне предсказуемый результат – заявленные характеристики подтвердились.

Создание нового оружия, в частности той же платформы "Нерехта-2", позволило серьезно продвинуться в исследованиях в области искусственного интеллекта, технического зрения. В Объединенной авиастроительной корпорации заявляют о том, что готовы начать проектирование БЛА восьмого поколения – это будет концептуально новая многофункциональная боевая система с высокоразвитым техническим интеллектом. Наработки есть – важно своевременно реализовать их.

Иван Драгомиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 19 (683) за 24 мая 2017 год