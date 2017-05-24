От концепта до успеха



Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014

Источник: Ростех Модель вертолета Ми-171А2 на выставке HeliRussia-2014Источник: Ростех

10-я HeliRussia будет деловой, праздничной и соревновательной

10 лет прошло с первой HeliRussia. Время пролетело очень быстро. Выставка была в постоянном движении вперед, мы старались улавливать все новые тренды развития вертолетной индустрии.

За это время на HeliRussia были представлены почти все модели вертолетной техники российского и зарубежного производства. Авторитетная выставка знакомит посетителей с новейшими образцами, устраивает мировые премьеры вертолетов, авиационного и наземного оборудования. Количество участников и посетителей HeliRussia растет год от года.

“Уже стало традицией начинать демонстрацию новинок в вертолетной индустрии с концепта и год за годом показывать развитие проекта вплоть до натурного образца”

Для юбилейной выставки многие ее постоянные участники подготовили особые экспонаты и некоторые сюрпризы, о которых не сообщается до открытия. Поэтому самое интересное о HeliRussia 2017 можно будет узнать, лишь посетив ее. Хотя о некоторых интересных экспонатах и мероприятиях известно уже сейчас.

Российская часть экспозиции, как всегда, представительна, на ней традиционно широко демонстрируется продукция ГК "Ростех". Состоится премьера двух моделей новых летательных аппаратов VENTOCOPTER, которые готовятся к серийному производству. Проект реализует ЗАО "Газнанотех" в тесной кооперации с ОАО "КЭМЗ", входящим в группу "Ростех". Разработка аппаратов VENTOCOPTER ведется на базе собственного конструкторского бюро с 2009 года. Найдены оптимальные конструктивные, компоновочные и технологические решения.

На HeliRussia уже стало традицией начинать демонстрацию новинок вертолетной индустрии с концепта и год за годом показывать развитие проекта вплоть до натурного образца. На выставке 2015 года компания "Хеливейл" организовала премьеру, представив макет своего первенца – двухместного вертолета "Афалина". Нынче демонстрируется уже реальный вертолет, готовый к летным испытаниям. За прошедшие два года кардинальных изменений в конструкции не произошло, но она доработана, заменены некоторые агрегаты, часть из них даже прошла ресурсные испытания.

Компания "Двигатели для авиации" работает над созданием силовой установки малой мощности для легкой и сверхлегкой авиации, в том числе для БЛА. Макет двигателя ДДА-120 мощностью 120 лошадиных сил, выполненный на 3D-принтере, будет впервые показан на HeliRussia. В проекте реализована уникальная топливная система собственной разработки, которая дает ДДА-120 высокую удельную мощность, сопоставимую с современными бензиновыми двигателями, и экономичность дизеля. К концу 2017 года появится первый прототип. Авиационные двигатели также будут представлены на стендах компаний АО "Климов", ООО "ВКМС" и Turbomeca Safran Group.

Многопрофильная компания "РВС-ХОЛДИНГ", ставшая в прошлом году первым частным оператором легкого многоцелевого российского вертолета "Ансат", представит медицинскую версию этой машины, а также единственный в стране частный авиационный учебный центр, позволяющий пройти обучение пилотированию и техническому обслуживанию вертолетов типа "Ансат".

Большую активность продолжают демонстрировать поставщики дополнительного оборудования, компонентов, систем, а также сервисные предприятия, способные выполнять полный цикл работ. Особо отметим блок навигационных приемников БНП4, радиодальномер ДМЕ1, авиационный поисковый радиопеленгатор РПА-500. Данные системы созданы с использованием передовых технологий и по функциональному уровню не уступают лучшим образцам, выпускаемым мировыми лидерами авиационно-космической отрасли. Можно будет увидеть и КСС-17 – авиационный радиосвязной комплекс, разработанный для новейшего отечественного вертолета Ми-171А2. Интересна малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой МСНВО-2010, представляющая собой компактное и энергоэффективное устройство, реализующее функции АЗН-В In и TIS-B 1090ES, а также ADS-B класса А2. Это первое отечественное изделие, способное не только принимать информацию АЗН-В и TIS-B 1090ES, но и передавать данные о воздушной обстановке на мониторы в интересах как гражданской, так и военной авиации. Будет продемонстрирована навигационная система БМС, в которой объединены функциональные возможности навигационного вычислителя, синтезирования картографической информации, раннего предупреждения столкновения с поверхностью земли.

На выставке ожидается присутствие всех основных зарубежных игроков вертолетной индустрии: Airbus Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo Helicopters, Robinson Helicopter, Airbus DS Optronics, LOM Praha, Pall Corporation, Trace Worldwide Corporation, Turbomeca Safran Group и другие. Заявки на участие в HeliRussia 2017 поданы компаниями из 21 страны.

Уже не первый год особое место отводится Франции – компании этой страны будут представлены на объединенном стенде.

На выставке будут представлены вертолеты из модельного ряда AWFamily производства Leonardo Helicopters: AW139 и AW189, а также вертолет AW119 Grand New.

Bell Helicopter планирует показать Bell 407GXP, собранный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) по лицензионному соглашению между УЗГА и Bell Helicopter, которое было подписано в мае 2015 года как раз на выставке HeliRussia.

Airbus Helicopters также примет участие со своими широко известными вертолетами, а дилеры Robinson Helicopter представят вертолеты R44 и R66.

Австралийская компания Turtle-Pac привезет пластичные контейнеры для авиатоплива, которые могут использоваться как дополнительные баки внутри воздушных судов, а также транспортироваться (в том числе на внешней подвеске) для снабжения техники на земле. Прочность материалов позволяет сбрасывать контейнеры на землю и на воду с парашютом и даже без него, если высота небольшая.

Российская компания Heliatica в этом году впервые представит профессиональному сообществу две свои разработки, созданные в содружестве с отечественными и зарубежными партнерами: универсальный подвесной комплекс для аэрофотосъемки и мониторинга (совместно с российской компанией "Геоскан" и испанской Heliswiss Iberica) и систему обзора слепых зон (совместно с Heliswiss Iberica). Оба решения разработаны для легких вертолетов Robinson R44 и R66, Bell 206 и 407, Airbus Helicopters H120, H125, H130, AS350 и AS355.

При осуществлении проекта "Универсальный подвесной комплекс для аэрофотосъемки и мониторинга" технологические решения, уже применяющиеся в беспилотной авиации, были адаптированы для вертолетной отрасли. Благодаря этому получено доступное оборудование, сертифицированное основными авиационными властями мира. Этот комплекс особенно оценят клиенты, у которых смешанный парк из вертолетов и беспилотных комплексов.

Система обзора слепых зон для легких вертолетов состоит из трех видеокамер, установленных в нижней части фюзеляжа и направленных в район хвостовой балки и рулевого винта. Видеоизображение выводится либо на вмонтированный в приборную доску дисплей, либо на пилотажно-навигационный комплекс Garmin G500H (если он входит в состав оборудования вертолета). Система прошла первоначальную сертификацию по нормам EASA, одобрена Федеральной авиационной администрацией США (FAA) и Авиационным регистром Российской Федерации для установки на вертолет Airbus Helicopters H130 (также обозначаемый как EC130 T2). Комплекс уже установлен на два H130.

Компания из Германии Adac hems academy представит на выставке демонстратор тренажера для пилотов вертолета H145 (Avionic Trainer H145) с прототипом приборной панели Helionix.

Будут новинки от DART Aerospace и Genesys-Aerosystems, другие интересные зарубежные разработки.

На юбилейной HeliRussia уделяется внимание и беспилотным летательным аппаратам, которые будут показаны не только на стендах, но и в действии. Среди моделей БЛА отметим те, которые представят на стенде компании "Авиационные роботы": Supercam S350 (Россия), "Геоскан 201" (Россия), UAV Factory Penguin C (Латвия), Lehmann Aviation LA 500 (Франция).

Одно из самых зрелищных мероприятий в программе этого года – Кубок HeliRussia по дрон-рейсингу.

С мероприятиями обширной деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте www.helirussia.ru. Отметим наиболее значимые: конференции "Авиация и экология", "Индустрия беспилотных авиационных систем", "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", "Санитарная авиация и медицинская эвакуация", "Авиационное бортовое оборудование", "круглые столы" "Оборудование и эксплуатация вертолетных площадок", "Безопасность полетов легких вертолетов". Фонд перспективных исследований подведет на HeliRussia 2017 итоги открытого конкурса на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки.

Запланированы и торжественные мероприятия. Главным событием года для членов вертолетного сообщества, несомненно, является награждение ежегодной премией Ассоциации вертолетной индустрии.

Пройдет и традиционная торжественная церемония награждения победителей и лауреатов фотоконкурса "Красота винтокрылых машин", организованного Ассоциацией вертолетной индустрии. Экспозиция из лучших 40 фоторабот будет открыта все дни выставки.

Новым событием на HeliRussia станет награждение победителей и лауреатов первого Всероссийского конкурса аэродромов и вертолетных площадок АОН, проводимого Федерацией любителей авиации при поддержке Ассоциации вертолетной индустрии.

Конечно, это еще не все – новые компании присоединяются к участию в выставке едва ли не каждый день, с расширением экспозиции растет и деловая программа. Уже сейчас можно смело сказать, что выставка HeliRussia 2017 обещает быть интересной, насыщенной и разнообразной!

Жанна Киктенко, директор выставки HeliRussia 2017

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 19 (683) за 24 мая 2017 год