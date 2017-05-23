Представлен концепт национального ЗРК

Восход 12949

№14 23.05.2017 10:48 дима12357 сообщ. №11 Цитата, Здесь надо всё просчитывать. Если окажется, что локатор кратно дороже ракет и машин, то правильнее иметь один локатор на дивизион и к нему несколько десятков ПУ. Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д. и после этого все несколько десятков ПУ можно будет засунуть в жопу по причине их бесполезности.



дима12357 сообщ. №11 Цитата, Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания. Уменьшение ЭПР СВН до сотых м2 предъявляет соответствующие требования к ЗРС, в частности к времени реакции от момента развертывания системы, до момента обнаружения-поражения.



Иными словами у Вас может быть ЗУР с дальностью перехвата в 70км, но цель Вы сможете обнаружить только после того, как она подойдет к Вам на 10-12.



И за оставшиеся секунды Вы должны успеть ее уничтожить. Так вот чем длиннее цепь обнаружение-управление, чем больше в ней промежуточных звеньев, тем больше времени Вы потеряете.



Это кажется, что аппаратура автоматическая, полосы каналов широкие, быстродействие высокое.



Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды. Аппаратура уплотнения, аппаратура мультиплексирования , аппаратура шифрования, цифро-аналогового преобразования.



Только не рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я не понаслышке с этим знаком.



Hazzard сообщ. №12 Цитата, Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить. Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают. Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д. и после этого все несколько десятков ПУ можно будет засунуть в жопу по причине их бесполезности.Уменьшение ЭПР СВН до сотых м2 предъявляет соответствующие требования к ЗРС, в частности к времени реакции от момента развертывания системы, до момента обнаружения-поражения.Иными словами у Вас может быть ЗУР с дальностью перехвата в 70км, но цель Вы сможете обнаружить только после того, как она подойдет к Вам на 10-12.И за оставшиеся секунды Вы должны успеть ее уничтожить. Так вот чем длиннее цепь обнаружение-управление, чем больше в ней промежуточных звеньев, тем больше времени Вы потеряете.Это кажется, что аппаратура автоматическая, полосы каналов широкие, быстродействие высокое.Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды. Аппаратура уплотнения, аппаратура мультиплексирования , аппаратура шифрования, цифро-аналогового преобразования.Только не рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я не понаслышке с этим знаком.Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают.