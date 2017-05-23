Представлен концепт национального ЗРК
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Концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности белорусской компании НПООО «ОКБ ТСП»
Источник: www.bsblog.info
В ходе международной выставки вооружений Milex-2017 в Минске беларуская компания НПООО «ОКБ ТСП» представлен концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности. На одном шасси повышенной проходимости 8Х8 размещены транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет и радиолокационная станция. Таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук». Возимый боекомплект – 6 ракет вертикального старта.
Предприятие предполагает снаряжать ЗРК ракетами собственного изготовления. Вопрос о полной локализации производства не стоит из-за отсутствия в Беларуси необходимой научно-технической и промышленной базы. Однако, двигатель и система управления будут беларуского производства.
Проект разрабатывается компанией «ОКБ ТСП» в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок готовности 3-5 лет.
Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны, производятся и применяются в ходе модернизации ЗРК «Бук».
НПООО «ОКБ ТСП» – инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
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21.05.2017
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Восход
12949
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№1
23.05.2017 01:35
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.
Подавить такую систему ПВО (в отличии от Витязя или С-400) будет куда сложнее, т.к. она не имеет критически важных элементов (РЛО, РПН), уничтожение которых парализует работу всего ЗРДН. Точнее эти элементы распределены по средствам огневого поражения.
Посмотрим конечно что получится в железе, но концепт мне уже нравится.
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beka1
1040
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№2
23.05.2017 01:52
Алмаз-Антей в последнее время вообще не радует...
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просто экспл
3554
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№3
23.05.2017 04:03
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.угу , а разрабы Бука типа идиоты .
а может это разные комплексы ?
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Восход
12949
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№4
23.05.2017 06:12
Цитата, просто экспл сообщ. №3
а может это разные комплексы ?Причем тут вообще Бук? Бук это комплекс войсковой ПВО на гусеничном шасси высокой проходимости, а этот комплекс (видно невооруженным глазом) претендует на комплекс объектовой ПВО ниши Витязя
Давным давно, в 2013г я сделал убого-"деревянную" модель того, каким по моему мнению должен был быть комплекс в этой нише:
За основу правда взята полусферическая АФАР РЛС
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Hazzard
6745
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№5
23.05.2017 09:04
Подавить такую систему ПВО (в отличии от Витязя или С-400) будет куда сложнее, т.к. она не имеет критически важных элементов (РЛО, РПН), уничтожение которых парализует работу всего ЗРДН
Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?
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Воин3доп2
7
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№6
23.05.2017 09:23
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?Вообще ничто не мешает. С-400 как конструктор лего.
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Восход
12949
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№7
23.05.2017 09:56
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?Экономия и ощущение полной безнаказанности (неуязвимости).
Цитата, Воин3доп2 сообщ. №6
Вообще ничто не мешает. С-400 как конструктор лего.Меня не интересует гипотетическое количество на рекламных проспектах, меня интересует фактическое состояние, в рамках которого комплектуются строевые части.
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Hazzard
6745
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№8
23.05.2017 09:58
Цитата, Восход сообщ. №7
Экономия и ощущение полной безнаказанности (неуязвимости).
Ну дык не злоупотребляйте ощущением безнаказанности. Да и экономия по сравнению с выдачей каждой ПУ автономных средства разведки и целеуказания повыше в разы будет.
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Восход
12949
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№9
23.05.2017 10:04
Ну дык не злоупотребляйте ощущением безнаказанности.Злоупотребляют те, кто, похоже очень отдаленно представляет, что такое война и что она ведется не по тем правилам, по которым было бы выгодно им.
Да и экономия по сравнению с выдачей каждой ПУ автономных средства разведки и целеуказания повыше в разы будет.Да? Ну так заберите РЛО и РПН у Панцирей, этож дорого! Дайте одну на дивизион!!)))
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forumow
2905
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№10
23.05.2017 10:05
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дима12357
16
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№11
23.05.2017 10:13
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.
Здесь надо всё просчитывать. Если окажется, что локатор кратно дороже ракет и машин, то правильнее иметь один локатор на дивизион и к нему несколько десятков ПУ. Лучше иметь десяток дивизионов с сотнями ПУ, чем один дивизион с несколькими десятками ракет.
Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.
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Hazzard
6745
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№12
23.05.2017 10:16
Злоупотребляют те, кто, похоже очень отдаленно представляет, что такое война и что она ведется не по тем правилам, по которым было бы выгодно им.
Самокритично.
Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить. Тем более что эта возможность итак реализована через мобильную РЛС 1РЛ123, или через одну из машин в батарее.
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forumow
2905
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№13
23.05.2017 10:46
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить.На арктическом варианте - уже нет.
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Восход
12949
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№14
23.05.2017 10:48
Цитата, дима12357 сообщ. №11
Здесь надо всё просчитывать. Если окажется, что локатор кратно дороже ракет и машин, то правильнее иметь один локатор на дивизион и к нему несколько десятков ПУ.Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д. и после этого все несколько десятков ПУ можно будет засунуть в жопу по причине их бесполезности.
Цитата, дима12357 сообщ. №11
Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.Уменьшение ЭПР СВН до сотых м2 предъявляет соответствующие требования к ЗРС, в частности к времени реакции от момента развертывания системы, до момента обнаружения-поражения.
Иными словами у Вас может быть ЗУР с дальностью перехвата в 70км, но цель Вы сможете обнаружить только после того, как она подойдет к Вам на 10-12.
И за оставшиеся секунды Вы должны успеть ее уничтожить. Так вот чем длиннее цепь обнаружение-управление, чем больше в ней промежуточных звеньев, тем больше времени Вы потеряете.
Это кажется, что аппаратура автоматическая, полосы каналов широкие, быстродействие высокое.
Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды. Аппаратура уплотнения, аппаратура мультиплексирования , аппаратура шифрования, цифро-аналогового преобразования.
Только не рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я не понаслышке с этим знаком.
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить.Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают.
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Hazzard
6745
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№15
23.05.2017 10:51
Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д.
Чего, конечно же, не случится если этот локатор будет прикручен к ПУ.
Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают.
Именно.
Как интересно. А можно конкретнее, на сколько секунд дольше реакция ЗРК с вынесенным локатором, в отличие от интегрированного.
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дима12357
16
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№16
23.05.2017 10:55
Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.
Не думаю, что несколько десятых доли секунды заслуживают того, чтобы получить вместо десятков дивизионов всего один, но с десятком рлс.
Я имел в виду время на перевод систем из походного положения в боевое. Если белорусская задумка критично снижает это время, переводя систему в разряд работающих схода, то это заслуживает внимания и обдумывания. Если же нет, то не поручусь за верность белорусского подхода. Думаю, он обоснован только в том случае, если система управления огнём, расположенная на машине, дороже ракет не более чем в 2-3 раза.
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дима12357
16
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№17
23.05.2017 10:57
Цитата, Hazzard сообщ. №15
Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д.Здесь не соглашусь. Вывод из строя одной машины не повлечёт нефункциональности остальных машин с локаторами.
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Hazzard
6745
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№18
23.05.2017 11:13
Цитата, дима12357 сообщ. №17
Здесь не соглашусь. Вывод из строя одной машины не повлечёт нефункциональности остальных машин с локаторами.
Это если ЗРК стоит одинокий в поле. Но мы же говорим не о войсковой, а об объектовой ПВО, где априори не может быть завязано все на один единственный локатор.
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Baltas
514
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№19
23.05.2017 11:33
Цитата, дима12357 сообщ. №16
Если белорусская задумка критично снижает это время, переводя систему в разряд работающих схода, то это заслуживает внимания и обдумывания. Если же нет, то не поручусь за верность белорусского подхода.Чем меньше звеньев в цепи, тем выше ее устойчивость от всяких разных неожиданностей.
Возьмите свой компьютер. Сколько там миллионов операций в секунду тащит каждое ядро процессора? А Windows между тем грузится медленно, в том числе и с SSD.
Есть тут еще один плюс,- обмениваясь данными, комплексы должны существенно повысить точность.
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Hazzard
6745
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№20
23.05.2017 11:50
Цитата, Baltas сообщ. №19
Чем меньше звеньев в цепи, тем выше ее устойчивость от всяких разных неожиданностей.
Идеальная цепь состоит из одного звена)))
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