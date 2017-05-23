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Представлен концепт национального ЗРК

23.05.2017 BSBlog 2213 20
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Концепт ЗРК
Концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности белорусской компании НПООО «ОКБ ТСП»
Источник: www.bsblog.info

В ходе международной выставки вооружений Milex-2017 в Минске беларуская компания НПООО «ОКБ ТСП» представлен концепт зенитно-ракетного комплекса средней дальности. На одном шасси повышенной проходимости 8Х8 размещены транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет и радиолокационная станция. Таким образом, повторяется концепция ЗРК «Бук». Возимый боекомплект – 6 ракет вертикального старта.


Предприятие предполагает снаряжать ЗРК ракетами собственного изготовления. Вопрос о полной локализации производства не стоит из-за отсутствия в Беларуси необходимой научно-технической и промышленной базы. Однако, двигатель и система управления будут беларуского производства.


Проект разрабатывается компанией «ОКБ ТСП» в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок готовности 3-5 лет.


Отдельные блоки перспективного ЗРК уже разработаны, производятся и применяются в ходе модернизации ЗРК «Бук».


НПООО «ОКБ ТСП» – инновационное предприятие, основанное в 2002 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются: глубокая модернизация существующих образцов вооружения и военной техники; проведение научно-технических и военно-научных исследований; разработка и серийное производство новых систем вооружения и их элементов и устройств двойного назначения; разработка и производство аппаратно-программных средств для систем управления войсками и оружием.
21.05.2017
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Страны
Белоруссия

  • Комментарии
Комментариев 20, отображено с 1 по 20
RU
Восход
12949
№1
23.05.2017 01:35
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.

Подавить такую систему ПВО (в отличии от Витязя или С-400) будет куда сложнее, т.к. она не имеет критически важных элементов (РЛО, РПН), уничтожение которых парализует работу всего ЗРДН. Точнее эти элементы распределены по средствам огневого поражения.

Посмотрим конечно что получится в железе, но концепт мне уже нравится.
+2
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RU
beka1
1040
№2
23.05.2017 01:52
Алмаз-Антей в последнее время вообще не радует...
0
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RU
просто экспл
3554
№3
23.05.2017 04:03
Цитата, Восход сообщ. №1
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.
угу , а разрабы Бука типа идиоты .
а может это разные комплексы ?
+1
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RU
Восход
12949
№4
23.05.2017 06:12
Цитата, просто экспл сообщ. №3
а может это разные комплексы ?
Причем тут вообще Бук? Бук это комплекс войсковой ПВО на гусеничном шасси высокой проходимости, а этот комплекс (видно невооруженным глазом) претендует на комплекс объектовой ПВО ниши Витязя

Давным давно, в 2013г я сделал убого-"деревянную" модель того, каким по моему мнению должен был быть комплекс в этой нише:















За основу правда взята полусферическая АФАР РЛС
0
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RU
Hazzard
6745
№5
23.05.2017 09:04
Цитата, Восход сообщ. №1
Подавить такую систему ПВО (в отличии от Витязя или С-400) будет куда сложнее, т.к. она не имеет критически важных элементов (РЛО, РПН), уничтожение которых парализует работу всего ЗРДН

Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?
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RU
Воин3доп2
7
№6
23.05.2017 09:23
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?
Вообще ничто не мешает. С-400 как конструктор лего.
+1
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RU
Восход
12949
№7
23.05.2017 09:56
Цитата, Hazzard сообщ. №5
Что мешает иметь несколько РЛО и РПН? Или вообще с внешнего целеуказания работать?
Экономия и ощущение полной безнаказанности (неуязвимости).

Цитата, Воин3доп2 сообщ. №6
Вообще ничто не мешает. С-400 как конструктор лего.
Меня не интересует гипотетическое количество на рекламных проспектах, меня интересует фактическое состояние, в рамках которого комплектуются строевые части.
0
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RU
Hazzard
6745
№8
23.05.2017 09:58
Цитата, Восход сообщ. №7
Экономия и ощущение полной безнаказанности (неуязвимости).

Ну дык не злоупотребляйте ощущением безнаказанности. Да и экономия по сравнению с выдачей каждой ПУ автономных средства разведки и целеуказания повыше в разы будет.
+3
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RU
Восход
12949
№9
23.05.2017 10:04
Цитата, Hazzard сообщ. №8
Ну дык не злоупотребляйте ощущением безнаказанности.
Злоупотребляют те, кто, похоже очень отдаленно представляет, что такое война и что она ведется не по тем правилам, по которым было бы выгодно им.

Цитата, Hazzard сообщ. №8
Да и экономия по сравнению с выдачей каждой ПУ автономных средства разведки и целеуказания повыше в разы будет.
Да? Ну так заберите РЛО и РПН у Панцирей, этож дорого! Дайте одну на дивизион!!)))
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RU
forumow
2905
№10
23.05.2017 10:05
Цитата, Hazzard сообщ. №8
А чувствительность потери, в случае поражения противником - ниже!
Боекомплект на ПУ без РЛС - больше. РЛС на машине без боекомплекта более существенная.

Цитата, Восход сообщ. №9
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RU
дима12357
16
№11
23.05.2017 10:13
Цитата, Восход сообщ. №1
Белорусы умные люди, намного более прагматичные, чем конструкторы Витязя. Они приняли единственно верное решение- дали каждой ПУ автономные средства разведки и целеуказания.

Подавить такую систему ПВО (в отличии от Витязя или С-400) будет куда сложнее, т.к. она не имеет критически важных элементов (РЛО, РПН), уничтожение которых парализует работу всего ЗРДН. Точнее эти элементы распределены по средствам огневого поражения.

Здесь надо всё просчитывать. Если окажется, что локатор кратно дороже ракет и машин, то правильнее иметь один локатор на дивизион и к нему несколько десятков ПУ. Лучше иметь десяток дивизионов с сотнями ПУ, чем один дивизион с несколькими десятками ракет.

Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.
0
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RU
Hazzard
6745
№12
23.05.2017 10:16
Цитата, Восход сообщ. №9
Злоупотребляют те, кто, похоже очень отдаленно представляет, что такое война и что она ведется не по тем правилам, по которым было бы выгодно им.

Самокритично.

Цитата, Восход сообщ. №9

Да? Ну так заберите РЛО и РПН у Панцирей, этож дорого! Дайте одну на дивизион!!)))

Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить. Тем более что эта возможность итак реализована через мобильную РЛС 1РЛ123, или через одну из машин в батарее.
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RU
forumow
2905
№13
23.05.2017 10:46
Цитата, Hazzard сообщ. №12
Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить.
На арктическом варианте - уже нет.
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RU
Восход
12949
№14
23.05.2017 10:48
Цитата, дима12357 сообщ. №11
Здесь надо всё просчитывать. Если окажется, что локатор кратно дороже ракет и машин, то правильнее иметь один локатор на дивизион и к нему несколько десятков ПУ.
Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д. и после этого все несколько десятков ПУ можно будет засунуть в жопу по причине их бесполезности.

Цитата, дима12357 сообщ. №11
Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.
Уменьшение ЭПР СВН до сотых м2 предъявляет соответствующие требования к ЗРС, в частности к времени реакции от момента развертывания системы, до момента обнаружения-поражения.

Иными словами у Вас может быть ЗУР с дальностью перехвата в 70км, но цель Вы сможете обнаружить только после того, как она подойдет к Вам на 10-12.

И за оставшиеся секунды Вы должны успеть ее уничтожить. Так вот чем длиннее цепь обнаружение-управление, чем больше в ней промежуточных звеньев, тем больше времени Вы потеряете.

Это кажется, что аппаратура автоматическая, полосы каналов широкие, быстродействие высокое.

Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды. Аппаратура уплотнения, аппаратура мультиплексирования , аппаратура шифрования, цифро-аналогового преобразования.

Только не рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я не понаслышке с этим знаком.

Цитата, Hazzard сообщ. №12
Ну, если бы у них пушечного вооружения не было, то так и стоило бы поступить.
Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают.
0
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RU
Hazzard
6745
№15
23.05.2017 10:51
Цитата, Восход сообщ. №14
Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д.

Чего, конечно же, не случится если этот локатор будет прикручен к ПУ.

Цитата, Восход сообщ. №14
Так вот где собака порылась! Мало того, что эти пушки с пляшущего КАМАЗа никуда попасть не могут, так они еще и деньги в виде РЛС отжирают.

Именно.

Цитата, Восход сообщ. №14

Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды

Как интересно. А можно конкретнее, на сколько секунд дольше реакция ЗРК с вынесенным локатором, в отличие от интегрированного.
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RU
дима12357
16
№16
23.05.2017 10:55
Цитата, Восход сообщ. №14
Сказанное не относится к зрк, стреляющим сходу. В этом случае разнесение ПУ и локаторов существенно снижает мобильность и повышает время развёртывания.
Уменьшение ЭПР СВН до сотых м2 предъявляет соответствующие требования к ЗРС, в частности к времени реакции от момента развертывания системы, до момента обнаружения-поражения.

Иными словами у Вас может быть ЗУР с дальностью перехвата в 70км, но цель Вы сможете обнаружить только после того, как она подойдет к Вам на 10-12.

И за оставшиеся секунды Вы должны успеть ее уничтожить. Так вот чем длиннее цепь обнаружение-управление, чем больше в ней промежуточных звеньев, тем больше времени Вы потеряете.

Это кажется, что аппаратура автоматическая, полосы каналов широкие, быстродействие высокое.

Но на практике каждое звено у вас будет отжирать драгоценные секунды. Аппаратура уплотнения, аппаратура мультиплексирования , аппаратура шифрования, цифро-аналогового преобразования.

Только не рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Я не понаслышке с этим знаком.

Не думаю, что несколько десятых доли секунды заслуживают того, чтобы получить вместо десятков дивизионов всего один, но с десятком рлс.
Я имел в виду время на перевод систем из походного положения в боевое. Если белорусская задумка критично снижает это время, переводя систему в разряд работающих схода, то это заслуживает внимания и обдумывания. Если же нет, то не поручусь за верность белорусского подхода. Думаю, он обоснован только в том случае, если система управления огнём, расположенная на машине, дороже ракет не более чем в 2-3 раза.
0
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RU
дима12357
16
№17
23.05.2017 10:57
Цитата, Hazzard сообщ. №15
Этот локатор будет потерян в ходе диверсии/в ходе попадания ПРР/в ходе не боевого выхода из строя и.д.

Чего, конечно же, не случится если этот локатор будет прикручен к ПУ.
Здесь не соглашусь. Вывод из строя одной машины не повлечёт нефункциональности остальных машин с локаторами.
0
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RU
Hazzard
6745
№18
23.05.2017 11:13
Цитата, дима12357 сообщ. №17
Здесь не соглашусь. Вывод из строя одной машины не повлечёт нефункциональности остальных машин с локаторами.

Это если ЗРК стоит одинокий в поле. Но мы же говорим не о войсковой, а об объектовой ПВО, где априори не может быть завязано все на один единственный локатор.
0
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LT
Baltas
514
№19
23.05.2017 11:33
Цитата, дима12357 сообщ. №16
Если белорусская задумка критично снижает это время, переводя систему в разряд работающих схода, то это заслуживает внимания и обдумывания. Если же нет, то не поручусь за верность белорусского подхода.
Чем меньше звеньев в цепи, тем выше ее устойчивость от всяких разных неожиданностей.
Возьмите свой компьютер. Сколько там миллионов операций в секунду тащит каждое ядро процессора?  А Windows между тем грузится медленно, в том числе и с SSD.
Есть тут еще один плюс,- обмениваясь данными, комплексы должны существенно повысить точность.
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RU
Hazzard
6745
№20
23.05.2017 11:50
Цитата, Baltas сообщ. №19
Чем меньше звеньев в цепи, тем выше ее устойчивость от всяких разных неожиданностей.

Идеальная цепь состоит из одного звена)))
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