Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением



Двигатели Ту-160

Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин Двигатели Ту-160Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

С 16 по 19 мая президент РФ провел в Сочи традиционную серию совещаний с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса страны. В ходе совещаний обсуждалось настоящее и будущее отечественной оборонки и российских Вооруженных Сил.

Такой формат обсуждения тем, затрагивающих развитие ОПК, президент ввел в 2013 году и с тех пор использует регулярно, проводя совещания дважды в год. Пресс-служба Кремля поясняет, что так глава государства достигает "наивысшей концентрации" и погружения в тему. Сейчас в стране идет большая программа переоснащения армии и флота. Регулярный анализ промежуточных итогов ее выполнения позволяет вовремя выявить проблемные точки и продумать меры по их устранению. На прошлой неделе в Сочи "неделя ОПК" прошла в девятый раз.

По понятным причинам большинство вопросов обсуждались в закрытом формате. Тем не менее, опубликованные на сайте Кремля отрывки стенограмм позволяют понять, как будет развиваться отечественная оборонка в ближайшее время. Кроме того, по окончании серии совещаний в Сочи вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы развития ОПК, дал развернутое интервью телеканалу "Россия 1" (программа "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым от 20.05.2017). В материале profiok.com названы ключевые тренды, определяющие развитие ОПК в ближайшем будущем.

Гособоронзаказ: не отступать от плановых значений

Как известно, сейчас в России реализуется государственная программа вооружения на 2011-2020 годы. В 2016 году результаты исполнения ГОЗ оказались рекордными: гособоронзаказ был выполнен на 97 процентов, а доля современной техники в частях постоянной готовности достигла 58 процентов. В 2016 году в войска было поставлено около трех тысяч модернизированных образцов военной техники и более 5600 единиц основных видов новейших вооружений.

Владимир Путин отметил, что высокие показатели достигнуты путем слаженной работы ОПК и Минобороны - всех, кто принимает участие в планировании, размещении заданий ГОЗ и их исполнении. "Нельзя разделять заказчика и исполнителя, - пояснил Дмитрий Рогозин. - Мы живем одним духом, военно-промышленный комплекс - это в том числе армия и флот". Вице-премьер подчеркнул, что та техника, которую все мы с гордостью видим на параде, - результат слаженной работы 1350 предприятий ОПК. Процессы в армии и оборонно-промышленном комплексе происходят синхронно: например, чтобы перевооружить армию и флот, необходимо сначала перевооружить предприятия - станками, технологиями и кадрами. По словам Рогозина, это "гигантская работа, на которую у других государств уходят десятилетия, а мы делаем в течение пяти лет".

Владимир Путин отметил, что "в целом успешное выполнение ГОЗ в 2016 году позволило обеспечить комплексное развитие системы вооружения и укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях".

В 2017 году доля современных вооружений в армии и на флоте должна достичь 62 процентов. "Прошу руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться именно на этот показатель", - подчеркнул глава государства.

Участники совещания обсудили системные проблемы, от решения которых зависит реализация ГОЗ в текущем году.

Новая госпрограмма вооружений: сбалансированное развитие

По словам Дмитрия Рогозина, особенность состоявшейся серии совещаний в Сочи состоит в том, что "текущим" задачам было посвящено только заседание 16 мая, то есть одно из четырех. Все остальное время обсуждалась новая госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы, которую планируют принять этим летом.

Поясним, что обычно программы вооружений разрабатываются на 10 лет и реализуются "внахлест". Сейчас действует программа на 2011-2020 годы, а новая программа должна была быть разработана на 2016-2025 годы. Однако из-за кризиса и санкций ее начало было сдвинуто: теперь программа разрабатывается не на десять, а на семь лет.

Еще одна особенность новой госпрограммы - системный подход к ее разработке в части технологий. За последние несколько лет по инициативе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, которую возглавляет Дмитрий Рогозин, удалось воссоздать институт генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений. Отныне, по словам Рогозина, "за систему вооружений отвечают системно мыслящие ученые". Разработка новой госпрограммы вооружений прорабатывается при участии не только представителей Минобороны и ОПК, но и генеральных конструкторов. Такой подход позволит задействовать в обеспечении обороноспособности России весь имеющийся научный потенциал. Владимир Путин подчеркнул, что важно использовать "интеллектуальный потенциал всего научного сообщества".

В новой программе будут учтены опыт, полученный в ходе испытаний военной техники на полигонах и во время сирийской операции, и необходимость укрепления арктических территорий и западных границ России.

"Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружения для всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это позволит значительно повысить боевой потенциал Вооруженных Сил", - сказал Владимир Путин. Дмитрий Рогозин тоже подчеркивает, что дисбаланса ни в пользу флота, ни в пользу ВКС не будет. При этом предпочтение будет отдаваться новым интеллектуальным системам.

Новая госпрограмма вооружений: ставка на инновации

Дмитрий Рогозин объяснил, что Россия постепенно будет отказываться от модернизации старых образцов вооружений, поскольку "это останавливает создание новых систем". Впрочем, модернизация - такое же нормальное явление, как создание новых образцов, считает Рогозин. Но дело в том, что нельзя бесконечно модернизировать одно и то же: после трех-четырех модернизаций следует переходить на новые системы.

"Новая госпрограмма вооружений - инновационная программа, которая включает в себя совершенно новые подходы. Это создание интеллектуального оружия, автоматических систем управления, связи и разведки. В войсках появится современнейшая связь, робототехнические системы, наземные и воздушные беспилотные машины", - рассказал Рогозин.

Вице-премьер добавил, что сейчас идет мощное обновление космической группировки: для ведения современных боевых действий необходима космическая связь, космическая высококачественная навигация и так далее. Поясним, что к 2020 году планируется развертывание так называемой единой космической системы (ЕКС), благодаря которой Минобороны будет в любой момент получать информацию из любой точки, что заметно сократит время обнаружения пусков баллистических ракет потенциального противника. По сообщениям СМИ, запуск очередного спутника системы ЕКС должен состояться в конце мая.

Новые вооружения и научно-технический задел

В текущем году доля современных вооружений ВМФ должна вырасти с 47 до 55 процентов, в Воздушно-космических силах - с 66 до 68 процентов, в ракетных войсках стратегического назначения - с 62 до 72 процентов.

"В предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружения сил общего назначения новое качество", - считает Владимир Путин. По его мнению, планируемые работы должны не только способствовать переоснащению армии и флота современными образцами вооружений, но и дать возможность сформировать научно-технический задел, создать технологии для разработки новых видов вооружений.

В качестве примера можно привести разработку стратегического бомбардировщика Ту-160М2 (усовершенствованной версии легендарных советских "Белых лебедей" - Ту-160). Для производства этой машины на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев") была восстановлена электронно-лучевая сварка на принципиально новой технологической основе. Восстановлением технологии занимались почти год. За это время было обновлено почти все оборудование: энергоблоки, система охлаждения, печь вакуумного отжига и другие. В итоге была воссоздана нужная технология, но на новом оборудовании и с новыми преимуществами. Поясним, что Ту-160 - самый крупный бомбардировщик в мире. Новая технология позволит создавать шеститонный центроплан (центральная часть крыла самолета - profiok.com) из титана. Модернизированная версия Ту-160М2 будет оснащена новым вооружением и новой электроникой. Первый опытный образец бомбардировщика должен появиться в 2019 году.

Это как раз тот случай, когда работы по модернизации не останавливают создание новой техники и систем вооружений. Как сообщил Дмитрий Рогозин, на заседаниях в Сочи было принято решение по созданию среднего военно-транспортного самолета, который появится на рубеже 2023-2024 годов. В конце 2017 года поднимется в воздух легкий транспортный самолет, что важно для обеспечения мобильности российской армии. Начинаются работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Ранее сообщалось, что этот бомбардировщик нового поколения совершит первый полет на рубеже 2025-2026 года и будет запущен в серийное производство в 2028 году.

Как пишет RT со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Литовкина, скорее всего, в новую ГПВ будут включены танки Т-14 "Армата" и другая новейшая сухопутная техника. Однако о полной замене всех танков и самолетов на новые речь не идет. "Менять все танки на Т-14 или все самолеты на Т-50 дорого и бессмысленно. Сейчас мы воюем в Сирии, и у нас нет необходимости использовать там технику нового поколения", - считает эксперт.

Продолжается также обновление ВМФ. В 2016 году на вооружение поступили 24 новых корабля, включая фрегаты и подводные лодки с крылатыми ракетами большой дальности. "Мы делаем ставку на "мускулистые" корабли - фрегаты и корветы ближней и дальней морской зоны, - пояснил Дмитрий Рогозин. - То есть что-то юркое и маневренное, но способное ответить так же, как большой корабль".

Импортозамещение: результаты хорошие, но предстоит работа

Владимир Путин напомнил, что все намеченное в ГПВ предстоит реализовывать в условиях импортозамещения. Недавно этот вопрос серьезно обсуждался на заседании ВПК на НПО "Сатурн" (см. публикацию profiok.com). В целом, по мнению президента, результаты в сфере импортозамещения продукции военного назначения хорошие. Но задач впереди еще много. Прежде всего это развитие российской электронной компонентной базы и реализация контрактов полного жизненного цикла продукции. Разумеется, речь не идет о полном отказе от кооперации, ведь ни одно государство не может похвастаться абсолютной импортонезависимостью. Однако задача достижения технологической независимости существует, и путь к ее решению - расширение спектра комплектующих, производимых в России. К 2025 году доля отечественных комплектующих в вооружении должна достичь 85 процентов.

Заметим, что задачи импортозамещения могут быть рассмотрены и в другом ракурсе, а именно: высокотехнологичную продукцию предприятий ОПК можно использовать на внутреннем рынке, тем самым решая вопросы импортозамещения в гражданском секторе. Предложения по использованию на внутреннем рынке такой продукции правительство должно представить президенту до 1 сентября 2017 года. Как сообщил "Коммерсант", 23 мая в НПО "Сатурн" пройдет совещание с участием Дмитрия Рогозина и Алексея Миллера, возглавляющего Газпром. Речь пойдет о привлечении предприятий ОДК и Роскосмоса к производству газоперекачивающего оборудования. "Если договоримся, то сразу убьем трех зайцев: дадим дополнительную загрузку предприятиям двигателестроения, обучим их новым гражданским компетенциям и обеспечим Газпрому стабильные и не зависящие от санкций поставки ключевого оборудования", - так Дмитрий Рогозин прокомментировал предстоящее совещание в Facebook.

Вопросы эффективности

"Президент демонстрирует детальный подход к каждому вопросу. Военная экономика и военная техника должны идти шаг в шаг", - объяснил позицию главы государства Дмитрий Рогозин. Здесь важно не просто разработать новый вид вооружений, произвести его и оснастить им войска, но и понимать, сколько это будет стоить, сколько времени потребуется, какое качество будет обеспечено, будет ли изделие ремонтопригодным и так далее. Для этого необходимо правильно оценивать производственно-технологические мощности предприятий ОПК, осознавать возможности отечественной оборонки - как текущие, так и потенциальные.

Помимо этого, следует верно расставлять приоритеты и оценивать целесообразность тех или иных проектов. Так, по заявлению Дмитрия Рогозина, отечественная оборонка вполне готова к созданию авианосца, но есть вопрос - нужен ли он нашим военным? "Технически и технологически оборонная промышленность РФ способна создать корабль такого водоизмещения. Есть соответствующий технический проект, и работы по нему никогда не останавливались. Но не надо забывать что, в отличие от США, мы не великая океанская держава, мы - великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты".

Заметим, что кроме целесообразности, важно не упускать из виду и вопросы эффективности расходования финансовых средств при выполнении госпрограммы вооружений. К сожалению, коррупцию при исполнении ГОЗ устранить пока не удается. В начале апреля руководитель Главной военной прокуратуры России Сергей Фридинский сообщил ТАСС, что только в первом квартале 2017 года военные прокуроры выявили около трехсот коррупционных преступлений и возбудили уголовные дела в отношении 187 должностных лиц. "Вероятность коррупционных рисков в повседневной деятельности войск и воинских формирований по-прежнему высока", - признал Фридинский, добавив, что для предупреждения коррупции при реализации ГОЗ необходимы "дополнительные меры".

Россия - мирная страна

Несмотря на то, что руководство страны уделяет серьезное внимание развитию армии, флота и оборонно-промышленного комплекса России, следует понимать, что воевать Россия не собирается. В то же время, по словам Рогозина, "в среде оборонщиков и генеральных конструкторов витает дух отказа от оборонительной тактики, потому что лучшая оборона - это наступление". Вице-премьер заверил, что в России есть системы вооружений, способные дать адекватный ответ любому потенциальному неприятелю.

"Россия - страна, безусловно, абсолютно мирная, - напомнил Дмитрий Рогозин. - Для нас самое главное - сохранить безопасность наших границ и наших союзников". Для решения этих задач как раз и потребуются новые технологии и инновационные типы вооружений и военной техники. "Мы будем отражать агрессии потенциальных противников не большим числом, а большим умением и мобильностью наших Вооруженных Сил", - заключил вице-премьер.

Комментарий profiok.com

"Тональность "сочинского марафона" заметно изменилась, - комментирует заместитель директора Центра экономического развития и сертификации Юрий Смыслов. - Конечно, в открытые источники попадает небольшая доля информации, но общий тон хорошо прослеживается. Если раньше значительная часть времени уходила на обсуждение текущих задач, и президент вынужден был буквально читать присутствующим нотации о недопустимости срывов и важности эффективности и дисциплины, то сейчас, наконец, основной акцент сместился в сторону стратегических задач. Это говорит о том, что работа отечественной оборонки стала управляемой, предсказуемой, системной. То, что нужно делать сегодня, происходит как бы "по умолчанию", и можно сосредоточиться на том, что потребуется завтра и даже послезавтра.

Замечу, что для решения задач завтрашнего дня предприятиям ОПК потребуются новые компетенции. Коль скоро речь зашла об эффективности работы оборонки, понадобится умение не просто разрабатывать технику, а "вписываться" в заданную стоимость, не просто внедрять инновации, а оценивать целесообразность и просчитывать риски. Для того, чтобы, как поручил президент, по максимуму использовать имеющийся интеллектуальный потенциал, нужно постоянно наращивать собственный".