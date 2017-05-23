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Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета

23.05.2017 Российская газета 907 7
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Россия и Китай начнут производство уникального широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), который может потеснить на рынке таких гигантов как Boeing и Airbus.

Первый полет лайнера планируется примерно через семь лет, а возможность купить его появится у заказчиков в 2027 году. Об этом сегодня заявил президент "Объединений Авиастроительной Корпорации" Юрий Слюсарь в Шанхае на открытии офиса совместного предприятия (СП).

В совместное предприятие вошли с российской стороны ПАО ОАК, с китайской - "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC). Это СП будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения.

Напомним, что документ о создании совместного предприятия, которое было названо China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), был подписан еще в 2016 году во время визита Владимира Путина в Китай.

Следующим шагом, по словам председателя совета директоров CRAIC Владислава Масалова, станет эскизное проектирование самолета. Он уточнил, что окончательный эскиз должен быть готов и одобрен уже к 2019 году. Изначально конструкторы планируют создать базовую версию самолета. Лайнер будет рассчитан на 280 пассажиров и иметь дальность полета 12 тысяч километров. Также планируется разработка моделей на 230 и 320 посадочных мест.

На открытии офиса оператора программы ШФДМС отмечалось, что новый самолет будет минимум на 10 процентов эффективнее других мировых аналогов. Во-первых, установка новых двухконтурных двигателей значительно уменьшит операционные затраты. А во-вторых, будут применены композитные материалы последнего поколения.

Всего же на создание самолета, по примерным подсчетам, уйдет от 13 до 20 миллиардов долларов.

Россия отвечает за проектирование самолета, а также производство всех деталей из композитных материалов. Китай займется разработкой фюзеляжа и сборкой. Также специально под этот самолет в нашей стране идет создание отечественного двигателя. Но на первых моделях будут использоваться двигатели компаний Rolls-Royce и General Electric.

Основной спрос на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет ожидается в Китае. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, в ближайшие 20 лет КНР может приобрести несколько сотен лайнеров подобного класса.


Георгий Панин
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Airbus
Boeing
General Electric
Rolls-Royce
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
Военкор
112
№1
23.05.2017 07:09
Ну если Россия отвечает за проектирование, то самолёт действительно получится отличным! Но главное все детали из композитных материалов будут производиться у нас, а это я думаю будет минимум 40%
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RU
ash
3271
№2
23.05.2017 10:06
Цитата, q
А во-вторых, будут применены композитные материалы последнего поколения.
Замечательный рапорт. Хорошо бы уточнить какие именно из "последних".
Цитата, Военкор сообщ. №1
Но главное все детали из композитных материалов будут производиться у нас
Вот в этом я не совсем уверен. Возможно первые две-три машины будут из наших комплектующих.
Впрочем, посмотрим. Новость хорошая.
0
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RU
Павел 1978
8016
№3
23.05.2017 10:35
Главное, чтобы русский национальный широкофюзеляжный самолёт
тоже не забросили, а то можем потерять компетенцию
0
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RU
ash
3271
№4
23.05.2017 11:34
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
а то можем потерять компетенцию
Какую компетенцию? В чём? Ведь понятно, что Китай в данном случае нам нужен только как паровоз и потенциальный заказчик. Без поддержки Китая широкофюзеляжный аппарат "впихнуть" на рынок нереально. По крайней мере на данный момент. А проектировать его будем в основном мы. Так почему бы и нет? За китайские деньги. Да, скорей всего придётся локализовать производство в Китае. Вопрос про двигатели пока тоже "висит" в воздухе. Но как мы с Вами выяснили в соседней ветке, можно и нужно предусматривать сразу несколько вариантов ДУ.
0
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RU
Павел 1978
8016
№5
23.05.2017 11:37
Цитата, ash сообщ. №4
Какую компетенцию? В чём?
в разработке фюзеляжа, в сборке, в движках
0
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RU
ash
3271
№6
23.05.2017 12:17
Цитата, Павел 1978 сообщ. №5
Ну так каким образом мы потеряем эти компетенции если разработку по сути будем вести мы?
0
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RU
Байкал57
45
№7
23.05.2017 13:31
Вариант: Пекин и Москва создадут самолет, сертифицируют всё, оба могут строить со своим мотором как им нравится, при этом они согласятся 100% производить у себя,  но с нашими ПД-35 навечно. Мы остаемся со своей разработкой и производством ПАКТА на основе технологий общего самолета.
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