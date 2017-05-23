Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета



Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016

Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Россия и Китай начнут производство уникального широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), который может потеснить на рынке таких гигантов как Boeing и Airbus.

Первый полет лайнера планируется примерно через семь лет, а возможность купить его появится у заказчиков в 2027 году. Об этом сегодня заявил президент "Объединений Авиастроительной Корпорации" Юрий Слюсарь в Шанхае на открытии офиса совместного предприятия (СП).

В совместное предприятие вошли с российской стороны ПАО ОАК, с китайской - "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC). Это СП будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения.

Напомним, что документ о создании совместного предприятия, которое было названо China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC), был подписан еще в 2016 году во время визита Владимира Путина в Китай.

Следующим шагом, по словам председателя совета директоров CRAIC Владислава Масалова, станет эскизное проектирование самолета. Он уточнил, что окончательный эскиз должен быть готов и одобрен уже к 2019 году. Изначально конструкторы планируют создать базовую версию самолета. Лайнер будет рассчитан на 280 пассажиров и иметь дальность полета 12 тысяч километров. Также планируется разработка моделей на 230 и 320 посадочных мест.

На открытии офиса оператора программы ШФДМС отмечалось, что новый самолет будет минимум на 10 процентов эффективнее других мировых аналогов. Во-первых, установка новых двухконтурных двигателей значительно уменьшит операционные затраты. А во-вторых, будут применены композитные материалы последнего поколения.

Всего же на создание самолета, по примерным подсчетам, уйдет от 13 до 20 миллиардов долларов.

Россия отвечает за проектирование самолета, а также производство всех деталей из композитных материалов. Китай займется разработкой фюзеляжа и сборкой. Также специально под этот самолет в нашей стране идет создание отечественного двигателя. Но на первых моделях будут использоваться двигатели компаний Rolls-Royce и General Electric.

Основной спрос на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет ожидается в Китае. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, в ближайшие 20 лет КНР может приобрести несколько сотен лайнеров подобного класса.

Георгий Панин