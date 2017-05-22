Рассекреченный израильский "мини-танк" для ЦАХАЛ



Проект израильской перспективной боевой машины Carmel

Источник: israeldefense.co.il Проект израильской перспективной боевой машины CarmelИсточник: israeldefense.co.il

Проект Carmel впервые презентовали на конференции International Ground Warfare & Logistics В будущем израильская армия пересядет на "мини-танки", обладающие широкими возможностями.

Портал israeldefense.co.il сообщил о том, что на конференции International Ground Warfare & Logistics впервые была презентовала программа Carmel, в рамках которой для ЦАХАЛ разрабатываются перспективные боевые машины.

Демонстрацию проекта Carmel проводил бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля. По словам генерала, "новые машины станут квантовым скачком" в сравнении с моделями бронетехники, состоящими на вооружении сегодня.

Компьютерная модель боевой машины, разрабатываемой в рамках программы Carmel

israeldefense.co.il

Над созданием перспективной боевой машины Carmel работают три крупнейшие оборонные компании Израиля – IAI, Rafael и Elbit Systems. Каждая их них отвечает за определенное направление. Планируется разработать универсальную платформу, на базе которой будет создано семейство боевых машин различного назначения.

На сегодняшний день разработчики видят перспективную машину компактной, относительно легкой и высокотехнологичной. Экипаж машины будет состоять всего из двух человек, спектр задач которых постараются минимизировать – людям останется лишь принимать решения, тогда как всю остальную работу за них сделают автоматизированные системы. При этом внутреннее пространство кабины позволит разместить в ней третьего члена экипажа, которым станет командир боевого подразделения.

Двигатель Carmel будет гибридным, а система защиты универсальной – машина сможет одинаково успешно использоваться на открытой местности и в условиях городского боя. Что касается вооружения, то по словам Бен-Йоаша, на Carmel можно будет устанавливать все существующие виды вооружений – от пулеметов и пушек до ракет.