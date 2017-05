Китайская оперативно-тактическая ракета М20 в Белоруссии

На проходящей в Минске (Белоруссия) с 20 по 22 мая 2017 года 8-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 была впервые продемонстрирована оперативно-тактическая баллистическая ракета, которая, как сообщается, должна быть введена в состав белорусско-китайской реактивной системы залпового огня "Полонез".

Макет оперативно-тактической баллистической ракеты в составе белорусско-китайской реактивной системы залпового огня "Полонез", в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.05.2017 (с) NoName / otvaga2004.mybb.ru

Белорусское издание газеты "Комсомольская Правда" в материале Геннадия Можейко "Выставка вооружений MILEX-2017: Беспилотники-камикадзе, новая ракета для "Полонеза" и противотанковый робот" сообщает о данной ракете следующее:

Сам по себе "Полонез" - уже не новинка, его показали в 2015 году. Реактивная система залпового огня способна поражать цели на расстоянии 200 километров. Комплекс сделан на базе четырехосного шасси "Астролог" производства нашего МЗКТ. С ракетами помогли китайцы. А недавно стало известно: белорусским ученым поставлена амбициозная задача - разработать ракеты, которые полетят на 300 километров. И сегодня эту ракету показали широкой публике. Ее сделали на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Длина ракеты - почти 8 метров, а масса - 4 тонны. Мощность боевой части - 560 килограмм в тротиловом эквиваленте.

- По официальной версии эта ракета летит на 280 километров, - рассказал ["военный аналитик"] Александр Алесин. - Но в частных разговорах конструкторы намекнули: на самом деле ее дальность - 500 километров. На это же указывают косвенные признаки - размер самой ракеты и диаметр ее сопел. Если это действительно так, то новая ракета - безусловный лидер среди новинок белорусского военпрома. По сути - это евростратегическое оружие. С белорусской территории она достанет до Москвы, Киева, Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна. Я думаю, что три четверти комплектующий в ракете - белорусского производства, остальное - китайское. В любом случае - это, безусловно, лучшая новинка этой выставки.

Комментарий bmpd. Напомним, что дальнобойная РСЗО "Полонез", выполненная на шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8х8, были впервые продемонстрированы на военном параде 9 мая 2015 года в Минске. Во время парада было объявлено, что восьмизарядная боевая машина РСЗО "Полонез" "способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности более 200 км".

По известным данным, РСЗО "Полонез" использует дальнобойные высокоточные 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как "Первая Академия"), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). На мировом рынке маркетинг системы А200 осуществляется входящим в CASC внешнеторговым объединением Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd (ALIT), а также известной китайской корпорацией Poly Technologies. Совместная разработка РСЗО "Полонез" на основе ракет А200 осуществлялась в соответствии с заключенным в 2013 году китайско-белорусским межправительственным соглашением.

Белоруссия, по-видимому, стала стартовым заказчиком ракетной системы А200. Ракета А200 при калибре 301 мм имеет длину 7264 мм и размах стабилизаторов 615 мм. Масса ракеты 750 кг. Боевая часть (трех разных типов) отделяемая, система наведения комбинированная - инерциальная со спутниковой коррекцией (GPS). Дальность стрельбы от 50 до "более 200" км. КВО боевой части на максимальной дальности в разных источниках заявляется от 30 до 50 м. Залп из восьми ракет по восьми разным целям может быть произведен за 50 секунд, время подготовки к залпу - 8 минут.

Государственные испытания РСЗО "Полонез" были завершены в Белоруссии 30 мая 2016 года. В феврале 2016 года заместитель министра обороны Белоруссии Игорь Лотенков заявил, что первый комплект дивизиона РСЗО "Полонез" планируется с сентября 2016 года к передаче на вооружение 336-й реактивной артиллерийской бригады сухопутных войск Белоруссии в Осиповичах (Могилевская область), оснащенной РСЗО "Смерч".

Сообщалось, что в Белоруссии ведутся работы по локализации производства ракет А200 на минском РПУП "Завод точной электромеханики", которое заявлено и "изготовителем" новой оперативно-тактической ракеты.

Cудя по представленному макетному образцу с характерным обликом, оперативно-тактическая ракета, продемонстрированная на MILEX-2017, является ракетой М20 разработки и производства все той же китайской CALT. Ракетный комплекс М20 рекламируется СALT с 2011 года, имея заявленные максимальную дальность до 280 км и вес боевой части 480 кг, и, вопреки более ранним сообщениям является чисто экспортным, не состоя на вооружении НОАК. Система наведения М20 комбинированная - инерциальная со спутниковой коррекцией (GPS), КВО ракеты на максимальной дальности заявлено в 30 м. Ракета летит по "квазибаллистической" траектории.

С 2014 года CALT рекламирует единый универсальный ракетный комплекс GATSS (General Army Tactical Strike System), использующий с одной пусковой установки ракеты типов А100, А200, А300 и М20, а также сверхзвуковые противокорабельные ракеты CX-1 (последние выглядят как клон российской ракеты "Оникс"/"Яхонт"). Фактически "Полонез", видимо, и является комплексом GATTS.

Макет оперативно-тактической баллистической ракеты в составе белорусско-китайской реактивной системы залпового огня "Полонез", в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.05.2017 (с) Cвятослав Зоркий / www.kp.by

Оперативно-тактическая ракета М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как "Первая Академия") в экспозиции авиасалона Airshow China 2016 в Чжухае, ноябрь 2016 года. На первых двух снимках на заднем плане видны ракеты А100, A200 и А300 разработки CALT (с) / www.eastpendulum.com

Модель универсальной подвижной пусковой установки ракетного комплекса GATSS (General Army Tactical Strike System) с двумя транспортно-пусковыми контейнерами ракет М20 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как "Первая Академия") в экспозиции авиасалона Airshow China 2014 в Чжухае, ноябрь 2014 года. По бокам от пусковой установки лежат макеты ракет М20 (с) www.armyrecognition.com