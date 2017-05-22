Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Израильские ЗРК идут на вооружение индийских эсминцев

23.05.2017 Военный паритет 314 0
0
Понравилась новость?
 0
LRSAM (Barak-8)
Пуск ЗУР ЗРК LRSAM (Barak-8) с борта эсминца INS kolkata
Источник: shaileshkumar.in

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о получении очередного контракта на сумму 630 млн долл США на поставку систем ПВО LRSAM (Barak-8) большой дальности для четырех кораблей ВМС Индии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (22 мая).

Тип кораблей не был назван, но, вероятно, имелись в виду эсминцы Project 15B Visakhapatnam, которые должны вступить в состав флота в 2018-2024 годах. На прошлой неделе ЗРК был успешно испытан на борту эсминца INS Kochi. Этот корабль является одним из трех эсминцев класса Kolkata, которые получат на вооружение израильский ЗРК.

ВМС Индии планируют приобрести 12 систем LRSAM на сумму более 2 млрд долл, ВВС заказывают наземный вариант MRSAM тоже на 2 млрд долл, армия планирует купить на 1 млрд долл - IAI предлагает армии мобильный вариант ЗРК Barak-8 по программе Quick Reaction Surface-to-Air (QRSAM).

Производство "Барак-8" ведется в Индии согласно стратегии "Делай в Индии" в стенах совместного предприятия, образованного IAI и индийской компанией Bharat Electronics Ltd (BEL). Ракеты производятся на новой производственной линии в Хайдарабаде.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
США
Продукция
Barak-8
Компании
IAI

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы