Израильские ЗРК идут на вооружение индийских эсминцев



Пуск ЗУР ЗРК LRSAM (Barak-8) с борта эсминца INS kolkata

Источник: shaileshkumar.in Пуск ЗУР ЗРК LRSAM (Barak-8) с борта эсминца INS kolkataИсточник: shaileshkumar.in

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о получении очередного контракта на сумму 630 млн долл США на поставку систем ПВО LRSAM (Barak-8) большой дальности для четырех кораблей ВМС Индии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (22 мая).

Тип кораблей не был назван, но, вероятно, имелись в виду эсминцы Project 15B Visakhapatnam, которые должны вступить в состав флота в 2018-2024 годах. На прошлой неделе ЗРК был успешно испытан на борту эсминца INS Kochi. Этот корабль является одним из трех эсминцев класса Kolkata, которые получат на вооружение израильский ЗРК.

ВМС Индии планируют приобрести 12 систем LRSAM на сумму более 2 млрд долл, ВВС заказывают наземный вариант MRSAM тоже на 2 млрд долл, армия планирует купить на 1 млрд долл - IAI предлагает армии мобильный вариант ЗРК Barak-8 по программе Quick Reaction Surface-to-Air (QRSAM).

Производство "Барак-8" ведется в Индии согласно стратегии "Делай в Индии" в стенах совместного предприятия, образованного IAI и индийской компанией Bharat Electronics Ltd (BEL). Ракеты производятся на новой производственной линии в Хайдарабаде.