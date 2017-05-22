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"Блэк Хоки" будут собирать в Саудовской Аравии

23.05.2017 Военный паритет 223 0
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S-70i Black Hawk
Вертолет The S-70i Black Hawk сборки польской компании PZL Mielec (дочернее предприятие Lockheed)
Источник: Lockheed Martin

22 мая США и Саудовская Аравия объявили о новых важных шагах по укреплению региональной безопасности, стимулирования экономического прогресса в США и на Ближнем Востоке, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (22 мая).

Королевство выразило намерение купить вооружений и военного оборудования производства компании Lockheed Martin на сумму 28 млрд долл США, в том числе 150 многоцелевых вертолетов S-70 Black Hawk на сумму 6 млрд долл.

Lockheed Martin и саудовская компания Taqnia подписали письмо о намерениях по созданию совместного предприятия по окончательной сборке вертолетов на территории Саудовской Аравии. Контракт обеспечит работой 450 рабочих мест в США и создаст такое же количество рабочих мест в Саудовской Аравии.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
UH-60
Компании
Lockheed-Martin

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