"Блэк Хоки" будут собирать в Саудовской Аравии
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Вертолет The S-70i Black Hawk сборки польской компании PZL Mielec (дочернее предприятие Lockheed)
Источник: Lockheed Martin
22 мая США и Саудовская Аравия объявили о новых важных шагах по укреплению региональной безопасности, стимулирования экономического прогресса в США и на Ближнем Востоке, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (22 мая).
Королевство выразило намерение купить вооружений и военного оборудования производства компании Lockheed Martin на сумму 28 млрд долл США, в том числе 150 многоцелевых вертолетов S-70 Black Hawk на сумму 6 млрд долл.
Lockheed Martin и саудовская компания Taqnia подписали письмо о намерениях по созданию совместного предприятия по окончательной сборке вертолетов на территории Саудовской Аравии. Контракт обеспечит работой 450 рабочих мест в США и создаст такое же количество рабочих мест в Саудовской Аравии.
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22.05.2017
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