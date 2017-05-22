"Боинг" отхватил свой куш от саудовских сделок
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Транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook ВВС Сингапура на выставке Singapore Airshow, 17 февраля 2017
Источник: фото MOHD FYROL, AFP
Компания Boeing подписала ряд оборонных и коммерческих контрактов с Саудовской Аравией, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на usatoday.com (21 мая).
По данным агентства Reuters, в декабре прошлого года Государственный департамент США одобрил возможную продажу транспортных вертолетов CH-47F Chinook на сумму 3,51 млрд долл. Королевство также заявило о намерении купить морские патрульные самолеты Р-8 Poseidon.
"Такие сообщения говорят о том, что Саудовская Аравия и США привержены к экономическому росту, взаимному процветанию и обеспечению безопасности в регионе, создавая и поддерживая тысячи рабочих мест в обеих странах", заявил генеральный директор компании "Боинг" Деннис Мулленбург (Dennis Muilenburg). Компания также сообщила, что "создает на территории Саудовской Аравии совместное предприятие для предоставления широкого круга услуг для эксплуатации разных военных платформ".
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22.05.2017
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