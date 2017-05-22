Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай создал первый в мире радар с АФАР с воздушным охлаждением

23.05.2017 Военный паритет 452 0
0
Понравилась новость?
 0
KLJ-7A
Бортовая РЛС с активной ФАР KLJ-7A разработки НИИ 607 на выставке Airshow China 2016
Источник: eastpendulum.com

19 мая китайская авиастроительная компания AVIC официально заявило, что создала первый в мире авиационный бортовой радар с активной ФАР с воздушным охлаждением, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (21 мая).

Радар (тип не называется) создан НИИ номер 607 (Ченду), он пойдет на оснащение истребителей J-10A в ходе плановой модернизации этих самолетов. Также эта РЛС может быть установлена на легкие истребители JF-17 Block 3, созданного в интересах ВВС Пакистана и на экспорт.

Отмечается, что в 1990-х годах в связи с увеличением потребляемой энергии и, соответственно, значительным увеличением тепла, радары начали оснащать системой водяного охлаждения, так как воздушное было уже недостаточным. Жидкостное охлаждение требовало увеличения массы РЛС.

Создание первого в мире авиационного радара с АФАР с эффективным воздушным охлаждением позволяет уменьшить массу этого современного оборудования и оснащать ими легкие самолеты, отмечает источник.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Компании
AVIC
Проекты
АФАР

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы