Китай создал первый в мире радар с АФАР с воздушным охлаждением
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Бортовая РЛС с активной ФАР KLJ-7A разработки НИИ 607 на выставке Airshow China 2016
Источник: eastpendulum.com
19 мая китайская авиастроительная компания AVIC официально заявило, что создала первый в мире авиационный бортовой радар с активной ФАР с воздушным охлаждением, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (21 мая).
Радар (тип не называется) создан НИИ номер 607 (Ченду), он пойдет на оснащение истребителей J-10A в ходе плановой модернизации этих самолетов. Также эта РЛС может быть установлена на легкие истребители JF-17 Block 3, созданного в интересах ВВС Пакистана и на экспорт.
Отмечается, что в 1990-х годах в связи с увеличением потребляемой энергии и, соответственно, значительным увеличением тепла, радары начали оснащать системой водяного охлаждения, так как воздушное было уже недостаточным. Жидкостное охлаждение требовало увеличения массы РЛС.
Создание первого в мире авиационного радара с АФАР с эффективным воздушным охлаждением позволяет уменьшить массу этого современного оборудования и оснащать ими легкие самолеты, отмечает источник.
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22.05.2017
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