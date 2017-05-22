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"Блэк Хок" для Афганистана. За и против

23.05.2017 Военный паритет 254 0
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UH-60 Black Hawk
Вертолет UH-60 Black Hawk
Источник: фото US Armу

Министерство обороны США рассматривает вопрос поставки ВВС Афганистана 159 бывших в эксплуатации многоцелевых транспортных вертолетов UH-60A Black Hawk, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на altair.com.pl (21 мая).

В 2017 году для поддержания потенциала ВВС Афганистана Пентагон предусматривает выделить 814 млн долл США. Этих средств будет достаточно для ремонта, модернизации и передачи 53 вертолетов (первые четыре будут поставлены до конца этого года). После 21 месяца после поставки первых машин возможна передача 30 вертолетов ежегодно. В настоящее время афганская авиация использует вертолеты Ми-17В5 российского производства, которых в последние годы поставлено 63 машины, после разного рода катастроф в эксплуатации осталось 46 единиц.

В ВВС Афганистана проходят службу 63 пилота вертолетов Ми-17. Американцы считают, что могут подготовить пилотов для "Блэк Хоков" быстро - за 12 недель, однако важным будет уровень владения английским языком у курсантов.

Афганистану планируется передать вертолеты 1980-х годов постройки, которые будут отремонтированы и модернизированы до уровня UH-60A + с заменой двигателей, возможно, на General Electric T700-GE-701C (ими оснащены вертолеты новейшей версии UH-60L/M). Идея совместного использования вертолетов Ми-17 и UH-60A + в ВВС Афганистана подвергается довольно сильной критике, так как афганцы с трудом справляются лаже с эксплуатацией значительно более простых в обращении вертолетов российского производства. Кроме того, эксплуатационные расходы американских вертолетов будут заведомо выше.

Критике подвергаются также возможности американской машины. Ми-17 может перевозить 4 т грузов, а "Блэк Хок" всего 1. Российский вертолет имеет заднюю рампу, американская машина всего лишь боковую дверь. Также российский вертолет имеет сильное вооружение, которое можно использовать для огневой поддержки наземных войск, чего не скажешь о UH-60.


Вертолеты Ми-17В-5 ВВС Афганистана
Источник: globalmilitaryreview.blogspot.com
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Ми-17В5
Компании
General Electric

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