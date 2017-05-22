Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ поставляет в Белоруссию оборудование для эксплуатации ранее переданных Ми-8МТВ-5

23.05.2017 ТАСС 209 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ми-8МТВ-5
Шесть заключительных вертолетов Ми-8МТВ-5 производства АО "Казанский вертолетный завод", поставленных ВВС и войскам ПВО Белоруссии по контракту 2015 года (белые бортовые номера с "91" по "96"). Мачулищи, 07.04.2017
Источник: Рамиль Насибулин / www.belta.by

В апреле министерству обороны Белоруссии была досрочно передана партия из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставляет в Белоруссию комплектующие и оборудование для эксплуатации ранее переданных вертолетов Ми-8МТВ-5. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.

В апреле министерству обороны Белоруссии была досрочно передана партия из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Контрактные обязательства на поставку 12 машин российской стороной полностью выполнены.

"В настоящее время в рамках реализации данного проекта нашим белорусским партнерам поставляются дополнительные запасные части и комплектующие, а также оборудование, необходимое для эксплуатации вертолетов", - сказали в холдинге.

Вертолеты Ми-8МТВ-5 оборудованы современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного оборудования, а также специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования, что дает возможность применения машин для решения как боевых, так и транспортных задач. В целях увеличения объема грузовой кабины фюзеляж подвергнут глубокой модернизации, количество посадочных мест увеличилось на треть и позволяет выполнять десантирование до 35 человек и транспортировку в сопровождении медицинского персонала до 12 раненых.
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
Ростех

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 13:31
  • 7
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 23.05 12:21
  • 13
Паника в Вашингтоне после парада в Москве
  • 23.05 11:50
  • 20
Представлен концепт национального ЗРК
  • 23.05 11:22
  • 5
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
  • 23.05 11:20
  • 11
Ядерный психоз крепчает
  • 23.05 11:17
  • 85
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 23.05 10:51
  • 2
Рогозин сообщил о поручении президента Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
  • 23.05 10:41
  • 3
Новая госпрограмма вооружений: не числом, а умением
  • 23.05 09:56
  • 9
Как Россия снова стала "нашим врагом" (CounterPunch, США)
  • 23.05 09:13
  • 34
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 23.05 08:19
  • 1
L-15. "Лепят как пельмени"
  • 23.05 07:27
  • 7
Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
  • 23.05 07:15
  • 43
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 23.05 03:42
  • 29
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 23.05 03:37
  • 1
Боевые роботы уже готовы к использованию - Путина познакомили с боевым роботом-аватаром
другие обсуждаемые темы