РФ поставляет в Белоруссию оборудование для эксплуатации ранее переданных Ми-8МТВ-5
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Шесть заключительных вертолетов Ми-8МТВ-5 производства АО "Казанский вертолетный завод", поставленных ВВС и войскам ПВО Белоруссии по контракту 2015 года (белые бортовые номера с "91" по "96"). Мачулищи, 07.04.2017
Источник: Рамиль Насибулин / www.belta.by
В апреле министерству обороны Белоруссии была досрочно передана партия из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5
МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставляет в Белоруссию комплектующие и оборудование для эксплуатации ранее переданных вертолетов Ми-8МТВ-5. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.
В апреле министерству обороны Белоруссии была досрочно передана партия из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Контрактные обязательства на поставку 12 машин российской стороной полностью выполнены.
"В настоящее время в рамках реализации данного проекта нашим белорусским партнерам поставляются дополнительные запасные части и комплектующие, а также оборудование, необходимое для эксплуатации вертолетов", - сказали в холдинге.
Вертолеты Ми-8МТВ-5 оборудованы современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного оборудования, а также специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования, что дает возможность применения машин для решения как боевых, так и транспортных задач. В целях увеличения объема грузовой кабины фюзеляж подвергнут глубокой модернизации, количество посадочных мест увеличилось на треть и позволяет выполнять десантирование до 35 человек и транспортировку в сопровождении медицинского персонала до 12 раненых.
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22.05.2017
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