Россия может построить военные заводы под боком у США



ЗРПК «Панцирь-С1»

Источник: vpk-news.ru ЗРПК «Панцирь-С1»Источник: vpk-news.ru

Пока Штаты со своими европейскими союзниками "балуются" размещением военных баз рядом с границами России, Москва в ближайшее время может нанести ответный удар. Речь может идти о строительстве военных заводов в непосредственной близости к рубежам США.

Сегодняшняя Россия имеет в Латинской Америке даже больший вес, нежели СССР во времена холодной войны. Ещё несколько лет назад подобное заявление на Западе восприняли бы с ухмылкой. Теперь об этом говорят с плохо скрываемым раздражением. Ещё бы, пока США со своими верными союзниками тратили миллиарды долларов на дестабилизацию обстановки у границ России, Москва распространила своё влияние на страны Латинской Америки гораздо дальше привычных Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.

Как стало известно Лайфу, МИД России представил на утверждение Владимиру Путину предложения по дальнейшему развитию сотрудничества с государствами региона. Профильные ведомства уже получили поручения проработать свои предложения. Особо стоит выделить Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ), которой поручено развитие связей с целым рядом латиноамериканских государств. В первую очередь речь идёт о Венесуэле, Бразилии и Перу.

— Службе поручена организация комплексной системы послепродажного обслуживания поставленных вооружений и военной техники с поставкой аутентичных запасных частей и комплектующих, — рассказал Лайфу близкий к ситуации источник. — Также речь идёт о комплексной поддержке техники и создании необходимых ремонтных мощностей на территории заказчика. Прежде всего имеются в виду Бразилия, Перу и Венесуэла.

Не секрет, что основным продуктом российского экспорта в страны Латинской Америки и Карибского бассейна является как раз оружие. По информации экспертов из США, Москва в период с 2008 по 2011 годы продала в регионе более трёх тысяч ракет системы "земля — воздух". Одним из главных покупателей традиционно является Венесуэла. Однако низкие цены на нефть, от которых почти на 100% зависит бюджет страны, делают "боливарианцев" гораздо менее платежеспособными партнёрами, чем раньше. К примеру, во времена президентства ныне покойного Уго Чавеса Венесуэла тратила на российское оружие до $2 млрд в год.

Однако это отнюдь не значит, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса будет свёрнуто из-за жесточайшего экономического кризиса. По информации Лайфа, ФСВТС РФ поручено провести "анализ целесообразности передачи латиноамериканским заказчикам отдельных образцов современного вооружения на безвозмездной основе за счёт федерального бюджета". Помимо этого прорабатывается вариант с продажей оружия и боевой техники по внутрироссийским ценам. Это предложение может быть реализовано для того, чтобы потенциальные клиенты имели возможность оценить качество российской продукции и принять решение о закупке целой партии.

К слову, наиболее востребованными видами вооружений в Бразилии являются боевые, военно-транспортные и учебно-боевые самолёты, бронетехника, специальная автомобильная техника, стрелковое и противотанковое оружие, средства ПВО.

Эта страна обладает не только крупнейшей экономикой, но и армией региона. Вооружают бразильские ВС традиционно компании из США. Однако в последнее время Минобороны страны всё четче обозначает желание посотрудничать и с Россией. В первую очередь речь идёт о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

— Бразильские военные неоднократно посещали предприятие — изготовитель вышеупомянутой техники, принимали участие в демонстрационных стрельбах ЗРПК "Панцирь-С1" на российском военном полигоне, — отмечал замглавы ФСВТС России Анатолий Пунчук в апреле этого года.

Однако не меньший интерес у Бразилии могут вызвать образцы российской техники, которую можно использовать для борьбы с наркомафией. Не секрет, что могущественные картели являются врагом "номер один" для большинства латиноамериканских стран. В том числе и для Бразилии.

— Бразилия, как известно, не ведёт активных боевых действий с кем-либо, — сказал Лайфу военный эксперт Дмитрий Юров. — Но есть проблема с организованной преступностью, наркокартелями. Против них можно применять те же бронеавтомобили. У нас есть "Тигры", "Тайфуны"... Россия вполне может поставлять в Бразилию контртеррористические системы вооружений. По вертолётам мы вполне можем пройти на рынок этой страны. Допустим, поставить Ми-35, Ми-28, Ка-226.

Также эксперт считает достаточно перспективной поставку бразильцам российских боевых роботов, успешно "обкатанных" в боях с террористическими группировками в Сирии.

— Наша робототехника обкатана в Сирии и может очень пригодиться бразильским силовикам, — отметил Юров. — В частности, тем, кто занимается борьбой с наркомафией в фавеллах. В Рио-де-Жанейро даже особое подразделение для этих целей сформировано. Ну и, конечно же, не стоит забывать о российском стрелковом оружии, которое может стать серьёзным конкурентом для европейских производителей, работающих на бразильском рынке.

Дополнительным средством для достижения поставленных целей по расширению присутствия на латиноамериканском рынке вооружений могут стать заводы, построенные на территории стран-заказчиц. Вопрос "организации на территории заказчика производства вооружений и военной техники, а также их отдельных компонентов с передачей необходимых технологий" также прорабатывается ФСВТС России.

Илья Буяев