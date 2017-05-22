В МИД РФ считают искусственным ажиотаж со стороны США вокруг поставок высокоточных ПЗРК Венесуэле
|
|
Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"
Источник: МО Бразилии
Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская сторона подчеркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.
"Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем", - сказал М.Ульянов.
Он отметил, что "никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго".
"В данном случае никаких ограничений нет, и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна", - подчеркнул М.Ульянов.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.
|
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются