В МИД РФ считают искусственным ажиотаж со стороны США вокруг поставок высокоточных ПЗРК Венесуэле



Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"

Источник: МО Бразилии Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С"Источник: МО Бразилии

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская сторона подчеркивает, что никаких ограничений на поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле нет, искусственный ажиотаж со стороны США по этому вопросу вызывает недоумение, заявил "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем", - сказал М.Ульянов.

Он отметил, что "никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго".

"В данном случае никаких ограничений нет, и озабоченность именно в отношении Венесуэлы совершенно непонятна", - подчеркнул М.Ульянов.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где "существует реальный и серьезный риск" попадания этих вооружений в руки различных незаконных вооруженных формирований.