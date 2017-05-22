"Локхид Мартин" планирует реализовать с Саудовской Аравией ряд программ на сумму более 28 млрд. долларов
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Совершивший промежуточную посадку на британской авиабазе Лейкенхет следующий в Саудовскую Аравию изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1006, серийный номер SA6), 10.12.2016
Источник: FlyingAnts / twitter.com/MbKS15
ЦАМТО, 22 мая. Компания "Локхид Мартин" объявила, что в ходе визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд между США и Саудовской Аравией был подписан ряд соглашений, которые, в частности, свидетельствуют о намерении королевства приобрести разработанные корпорацией системы вооружения общей стоимостью более 28 млрд. долл.
В числе таких соглашений:
Письма с предложением и принятием предложения и меморандум о намерении, включающие продажи в рамках межправительственных соглашений разработанных "Локхид Мартин" интегрированных систем ПВО/ПРО, многоцелевых надводных боевых кораблей, РЛС, разведывательных систем, тактических самолетов и вертолетов.
Письмо-обязательство, подписанное "Локхид Мартин" и "Такния" (Taqnia), о формировании совместного предприятия для обеспечения окончательной сборки около 150 многоцелевых вертолетов S-70 "Блэк Хоук" для госструктур Саудовской Аравии. Работы позволят поддержать 450 рабочих мест в США и создать дополнительные 450 рабочих мест в Саудовской Аравии.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный "Локхид Мартин" и недавно созданной оборонной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries), предусматривающий сотрудничество в области развития ОПК Саудовской Аравии в рамках концепции Vision 2030 и локализацию производства многоцелевых надводных боевых кораблей и аэростатов.
Выполнение всех запланированные программ (в случае их реализации) обеспечит 18 тыс. квалифицированных рабочих мест в США и нескольких тысяч рабочих мест в Саудовской Аравии.
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22.05.2017
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