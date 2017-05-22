Россия начинает работы по перспективному комплексу дальней авиации



Стратегический бомбардировщик Ту-160

Источник: МО РФ Стратегический бомбардировщик Ту-160Источник: МО РФ

ЦАМТО, 22 мая. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не отказывается от планов по перспективному комплексу дальней авиации, работы по нему начинаются.

"Мы сейчас на Казанском авиазаводе закончили уникальную работу, восстановили на новой технологической основе электронно-лучевую сварку – то, на чем была основана технология создания Ту-160, и мы будем воссоздавать эту машину с новой электроникой, с новым вооружением, но это вовсе не означает, что мы отказались от планов по перспективному комплексу дальней авиации. По нему работы начинаются. Равно как начинаются работы по комплексу военно-транспортной авиации, по среднему военно-транспортному самолету", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Д.Рогозина программе "Вести в субботу".

По его словам, он появится на рубеже 2023-2024 годов. В конце этого года планируется поднять в воздух легкий транспортный самолет.