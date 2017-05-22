В Армении разработали лазер для обнаружения и подавления оптических приборов
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Лазерное устройство, предназначенное для обнаружения и подавления оптических средств военного назначения
Источник: Brian Snyder / Reuters
В Армении разработали лазерное устройство, предназначенное для обнаружения и подавления оптических средств военного назначения. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил представитель Генштаба вооруженных сил страны подполковник Арам Саядян, передает РИА Новости.
"Устройство "ловит" отражение оптического средства снайперского оружия, а затем мощным лазерным излучением выводит эту оптику из строя. Но самое главное, оно позволяет обнаружить снайпера еще до выстрела", — рассказал Саядян.
Он добавил, что устройство предназначено для обнаружения оптических прицелов, биноклей, средств оптической и оптико-электронной разведки, тепловизоров, видеокамер, в том числе ночного видения. Оно небольшое по размерам и легко маскируется.
Средства для обнаружения и подавления оптико-электронных (в том числе прицельных) систем ставятся на вооружение уже довольно давно. В частности, в России выпускаются серии поисковых комплексов "Антиснайпер", реализуемые как в стационарном исполнении, так и в виде прицелов, монтируемых на стрелковом вооружении (пулеметах и снайперских винтовках). Широко используются и средства постановки помех в оптическом диапазоне, а также лазерные станции противодействия снайперам.
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22.05.2017
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