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Аргентина купит старые французские истребители-бомбардировщики

23.05.2017 Lenta.ru 208 0
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Истребители типа Dassault Mirage
Три истребителя типа Dassault Mirage (предположительно, типа Finger IIIB) ВВС Аргентины в воздухе во время церемонии празднования 103-й годовщины создания ВВС. Тандил, 13.08.2015
Источник: El Eco de Tandil

Аргентина намерена купить несколько подержанных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, прошедших модернизацию. Об этом сообщает издание MercoPress.

Кроме того, страна также планирует приобрести у Франции двигатели для 20 самолетов Pucara, которые в настоящее время непригодны к полетам. Министр обороны Хулио Мартинес отказался раскрывать финансовые подробности сделок, пока переговоры не закончены.

В настоящее время авиация ВМС Аргентины располагает 11 сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками "Супер Этандар" французской постройки, из которых пригодны к полетам 5-6 машин. Эти самолеты были поставлены Аргентине во второй половине 1970-х годов и успешно использовались в Фолклендской войне. 4 мая 1982 года попаданием ракеты "Экзосет" был тяжело поврежден корабль Его Величества "Шеффилд", затонувший шесть дней спустя, а 25 мая того же года два "Экзосета" поразили мобилизованный Королевским флотом контейнеровоз "Атлантик Конвейор" компании "Кьюнард Лайн", который затонул спустя три дня.

После списания в 2015 году истребителей Mirage ВВС Аргентины, морские "Супер Этандары" остаются единственными сверхзвуковыми боевыми самолетами в составе аргентинской военной авиации. В последние два года также сообщалось об интересе Аргентины к покупке израильских истребителей Kfir и машинам российского производства.
22.05.2017
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Страны
Аргентина
Израиль
Россия
Франция
Компании
Dassault

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