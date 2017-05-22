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В России появится система контроля за беспилотниками

23.05.2017 РИА Новости 314 0
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БАС RHH-10
Беспилотная авиационная система (БАС) вертолетного типа RHH-10 холдинга "Вертолеты России"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России будет создана инфраструктура контроля за полетами малых беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе за легкими квадрокоптерами, которые пока без проблем можно приобрести в интернет-магазинах, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор системы, специалист "Российских космических систем" Михаил Киречко.

"Правильнее использовать термин "система информационного обеспечения". Система уже создается специалистами "Российских космических систем" - холдинга госкорпорации "Роскосмос". Кроме того, контроль - это только средство, целью является упорядочивание и создание рабочей среды для операторов малых БАС, расширение их возможностей и формирование основ для появления в экономике нашей страны целого пласта новых высокотехнологичных услуг", - сказал Киречко.

По словам конструктора, в последние годы технологии создания дистанционно управляемых летательных аппаратов резко подешевели, и на российском рынке появилось множество зарубежных квадрокоптеров, доступных любому человеку.

"Именно с этим связан бум развития малых БАС. Особенно это заметно на примере легких квадрокоптеров: их производство и продажи растут высокими темпами, а по частоте обновления модельного ряда эта индустрия уступает разве что производителям смартфонов. Несмотря на это, небольшие беспилотники по-прежнему остаются не более чем модными гаджетами. Их широкому использованию с целью извлечения прибыли препятствуют законодательные ограничения и требования безопасности. Сегодня очевидно, что те страны, которые сумеют первыми снять эти барьеры, получат огромное стартовое преимущество в развитии ряда новых высокотехнологичных услуг - от доставки и мониторинга до страхования и систем безопасности нового поколения", - заключил Киречко.
22.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Роскосмос
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БПЛА
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