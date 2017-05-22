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Система ПВО СНГ доказала эффективность, заявил главком ВКС

23.05.2017 РИА Новости 296 0
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Учения объединенной системы ПВО стран СНГ Боевое Содружество. Архивное фото
Учения ПВО стран СНГ
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники объединенной системы ПВО СНГ провели 25 тренировок и свыше 10 учений за 22 года ее существования, результаты показали эффективность защиты воздушных границ стран содружества, заявил газете "Красная звезда" главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев.

Бондарев напомнил, что Объединенная система ПВО была создана на основе соглашения десяти стран СНГ, подписанного 10 февраля 1995 года; срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран.

"Результаты ежегодно проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и дежурными силами Объединённой системы ПВО с реальным обозначением воздушной обстановки подтверждают эффективность системы по защите государственных границ государств-участников СНГ в воздушном пространстве", - сказал главком.

Он отметил, что всего с момента создания Объединённой системы ПВО проведено 25 командно-штабных тренировок и более 10 совместных учений с боевой стрельбой. По словам Бондарева, в ходе учений и тренировок их участники проверяют дежурные силы по противовоздушной обороне, отрабатывают действия при обнаружении воздушных судов-нарушителей госграницы и учатся помогать экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

В тренировках участвуют самолеты истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.
22.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ка-27
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
Су-24
Су-25
Су-27
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Персоны
Бондарев Виктор

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