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Силы системы ПВО СНГ могут быть увеличены при необходимости

23.05.2017 РИА Новости 194 0
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ЗРК
Зенитный ракетный комплекс
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Состав сил и средств объединенной системы противовоздушной обороны Содружества независимых государств достаточен, но при необходимости может быть увеличен, заявил председатель координационного комитета по ПВО при совете министров обороны СНГ, главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Объединенная система ПВО остается первой и единственной реально существующей оборонительной системой СНГ.

"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости он может быть увеличен", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Генерал уточнил, что "на сегодняшний день в состав сил и средств ОС ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО, три части войск радиоэлектронной борьбы.

"Существующий состав сил и средств ОС ПВО СНГ определен решением СМО СНГ от 23 декабря 2015 года "О Плане взаимодействия войск (сил) ОС ПВО СНГ". При необходимости в данный документ могут вноситься изменения", - добавил он.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран, разделяющих положения концепции охраны воздушного пространства СНГ и плана взаимодействия сил и средств объединенной системы ПВО. Сейчас в состав системы входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. С 1995 года проводятся совместные учения сил объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество", а также командно-штабные тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы.
22.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Персоны
Бондарев Виктор

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