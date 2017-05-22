Силы системы ПВО СНГ могут быть увеличены при необходимости
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Зенитный ракетный комплекс
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Состав сил и средств объединенной системы противовоздушной обороны Содружества независимых государств достаточен, но при необходимости может быть увеличен, заявил председатель координационного комитета по ПВО при совете министров обороны СНГ, главком Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.
Объединенная система ПВО остается первой и единственной реально существующей оборонительной системой СНГ.
"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости он может быть увеличен", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.
Генерал уточнил, что "на сегодняшний день в состав сил и средств ОС ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО, три части войск радиоэлектронной борьбы.
"Существующий состав сил и средств ОС ПВО СНГ определен решением СМО СНГ от 23 декабря 2015 года "О Плане взаимодействия войск (сил) ОС ПВО СНГ". При необходимости в данный документ могут вноситься изменения", - добавил он.
Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран, разделяющих положения концепции охраны воздушного пространства СНГ и плана взаимодействия сил и средств объединенной системы ПВО. Сейчас в состав системы входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. С 1995 года проводятся совместные учения сил объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество", а также командно-штабные тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы.
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22.05.2017
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