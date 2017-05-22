В Совбезе оценили ущерб от вируса WannaCry
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Хакер за компьютером
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вирус WannaCry не нанес серьезного ущерба объектам критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью газете "Коммерсант".
Объектами критической информационной инфраструктуры в частности считаются информационные системы в оборонной промышленности, областях здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике и других.
Храмов напомнил, что "для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".
"Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса", - подчеркнул он.
Вместе с тем заместитель секретаря СБ РФ предупредил, что подобные кибератаки становятся все более изощренными и масштабными.
Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. По данным Европола, она затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Позднее стало известно, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
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22.05.2017
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