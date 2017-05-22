Престиж США страдает от отсутствия пилотируемых кораблей



Космические корабли Boeing CST-100 Starliner, Orion NASA и Dragon 2 SpaceX.

Источник: фото NASA/Amber Watson Космические корабли Boeing CST-100 Starliner, Orion NASA и Dragon 2 SpaceX.Источник: фото NASA/Amber Watson

Многолетняя задержка с проведением пилотируемых полетов в космос на американских кораблях ставит перед США вопрос уже репутационных потерь, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на материалы space24.pl (май 2017).

В настоящее время США полностью зависят в этом вопросе от "благосклонности" России, которая предоставляет для американских астронавтов места на своих кораблях "Союз". Этот вопрос приобрел еще большую остроту после введения санкций в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин даже угрожал, что эти санкции "будут проанализированы в космической отрасли РФ, и я полагаю, что Соединенные Штаты будут отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батутов".

Однако не случилось серьезных последствий, потому что обе стороны не могут отказаться о сотрудничества. Американцы до сих пор не имеют собственных средств вывода человека в космос, а Роскосмос находится и без того в трудном финансовом положении, чтобы отказываться от средств на транспортные услуги "Союзов". Пользуясь своей монополией на пилотируемый космос Россия без конца увеличивает расценки на места в "Союзах" - стоимость одного места составляет 81 млн долл США, в то время ка в 2001 году первый космический турист Деннис Тито (Dennis Tito) отправился в космос, потратив всего лишь четверть от нынешней суммы.

Космические пилотируемые полеты в США сильно пострадали после катастроф челноков системы Space Shuttle в 1986 и 2003 году. Америка не может еще раз получить такой удар, от которого пилотируемая космонавтика США в обозримом будущем может уже не оправиться. Поэтому мы наблюдаем такую длительную нерешительность в этом вопросе. Действительно, лучше перестраховаться, чем поспешить, отмечает источник. Дело движется так медленно, что и в 2019 году NASA определенно будет покупать места в "Союзах".

На этом фоне к власти в США пришел новый человек - Дональд Трамп. Кажется. что новые власти в полной мере понимают неловкость в паузе пилотируемых космических полетов и ее негативные последствия для престижа США. Ранее предлагалось провести работы по программе Orion для отправки астронавтов на МКС по двум этапам - ЕМ-2 для запуска в беспилотном режиме и ЕМ-2 с астронавтами на борту на ракетах-носителях SLS. В результате анализа пришли к мнению, что пилотируемый полет может быть осуществлен только в 2023 году. Для ускорения программы администрация Трампа предложила провести полет астронавтов в переделанном беспилотном варианте, но эта идея была отклонена. Сейчас назван год пилотируемого полета - 2022. По другим данным, пилотируемый полет может состояться в первом квартале 2020 года, стоимость запуска составит 600-900 млн долл.

Разрабатываемой компанией Space X космический корабль Dragon 2 пока не приспособлен летать к МКС, но привлекает внимание туристов, заинтересованных отправиться в путешествие вокруг Луны, основное предназначение этой программы - полеты на Марс. Компания Boeing в этом году планирует завершить изготовление первого космического корабля CST-100 Starliner, предназначенного для стыковки с МКС. Первый полет беспилотного "Старлайнера" намечен на конец 2018 года.

Dragon 2 для облета Луны Источник: SpaceX