Программа THAAD развивается



Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.

Источник: strategypage.com Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.Источник: strategypage.com

Компания Lockheed Martin Missile and Fire Control получила дополнительный контракт на сумму 112,2 млн долл США в рамках программы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (19 мая).

Первоначальный контракт имел потолок 449 млн долл, с данным дополнением сумма увеличится до 561,2 млн. Будут выполнены работы по совершенствованию программного обеспечения, материально-технической поддержки и так далее до 31 марта 2019 года.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на терминальной стадии спуска, батарея оснащена 72 противоракетами и РЛС обнаружения целей на большой дальности. Комплекс взаимодействует с другими системами ПРО как наземная Patriot PAC-3, морская Aegis, системами боевого управления и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications system).