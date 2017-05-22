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Программа THAAD развивается

23.05.2017 Военный паритет 227 0
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THAAD
Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.
Источник: strategypage.com

Компания Lockheed Martin Missile and Fire Control получила дополнительный контракт на сумму 112,2 млн долл США в рамках программы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (19 мая).

Первоначальный контракт имел потолок 449 млн долл, с данным дополнением сумма увеличится до 561,2 млн. Будут выполнены работы по совершенствованию программного обеспечения, материально-технической поддержки и так далее до 31 марта 2019 года.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на терминальной стадии спуска, батарея оснащена 72 противоракетами и РЛС обнаружения целей на большой дальности. Комплекс взаимодействует с другими системами ПРО как наземная Patriot PAC-3, морская Aegis, системами боевого управления и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management and Communications system).


Система THAAD
Источник: рис. lettera43.it
22.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
Patriot
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin

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