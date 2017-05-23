L-15. "Лепят как пельмени"



Сборка УТС L-15

Источник: фото mil.news.sina.com.cn Сборка УТС L-15Источник: фото mil.news.sina.com.cn

В 2012 году Китай начал производство сверхзвуковых УТС L-15, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (22 мая).

В настоящее время ведется наращивание темпа выпуска самолетов этого типа. С самого начала проектирования L-15 уделялось пристальное внимание налаживанию крупносерийного производства. Учитывался большой опыт, накопленный при выпуске гражданских самолетов по лицензиям таких ведущих глобальных авиастроительных корпораций как Boeing и Airbus. Многие производственные решения были взяты из этого опыта.

Сборочный цикл одного самолета может составить всего 45 дней, мощности завода хватит на поставки через каждые 9 дней новой машины. "Лепят как пельмени", сообщает источник.

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