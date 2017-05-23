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L-15. "Лепят как пельмени"

23.05.2017 Военный паритет 731 1
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L-15
Сборка УТС L-15
Источник: фото mil.news.sina.com.cn

В 2012 году Китай начал производство сверхзвуковых УТС L-15, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (22 мая).

В настоящее время ведется наращивание темпа выпуска самолетов этого типа. С самого начала проектирования L-15 уделялось пристальное внимание налаживанию крупносерийного производства. Учитывался большой опыт, накопленный при выпуске гражданских самолетов по лицензиям таких ведущих глобальных авиастроительных корпораций как Boeing и Airbus. Многие производственные решения были взяты из этого опыта.

Сборочный цикл одного самолета может составить всего 45 дней, мощности завода хватит на поставки через каждые 9 дней новой машины. "Лепят как пельмени", сообщает источник.


Оригинал статьи и фотогалерея на сайте forum.militaryparitet.com
22.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Airbus
Boeing

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
112
№1
23.05.2017 08:19
Главное не скорость, а качество и надёжность!
0
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