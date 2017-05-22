"Хибины" идут для китайских Су-35С - фото



Станция РЭБ "Хибины-М" на китайском Су-35С (на торцах крыла), май 2017

Источник: фото mil.news.sina.com.cn Станция РЭБ "Хибины-М" на китайском Су-35С (на торцах крыла), май 2017Источник: фото mil.news.sina.com.cn

ВВС НОА Китая показали истребитель Су-35С, оснащенного "ультрасовременной" станцией РЭБ Л-265 "Хибины-М", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (22 мая).

По данным российских СМИ, Китай заказал 30 станций РЭБ на сумму 54 млн долл США. Станцию разработал российский "Калужский институт радиотехники". ВВС России начали получать "Хибины" с 2014 года, эти станции идут на оснащение Су-30СМ, Су-34 и Су-35С для замены устаревших станций "Сорбция-С".

Есть сообщения, что западные спецслужбы приобрели в Украине станции "Сорбция-С", тщательно изучили ее характеристики и возможности, вследствие чего боевая ценность этого оборудования может резко снизиться. Поэтому Китай заменяет эти станции на Су-30МКК на свои KG600, сообщает источник.

В этом году Россия поставит Китаю очередные 10 истребителей Су-35С, сообщало российское агентство ТАСС.

Истребители Су-35С ВКС России с красными бортовыми номерами "03" и "04" (серийные номера 02517 и 02518, соответственно) совершают перелет с аэродрома Приволжский (Астраханская область) на сирийскую авиабазу Хмеймим в состав российской авиационной группировки в Сирии. Самолеты оснащены подвешенными на законцовках крыла контейнерами комплекса постановки активных помех Л-265М10 комплекса РЭБ "Хибины-М". Снимок, предположительно, сделан с самолета-лидировщика Ту-154М (регистрационный номер RA-85042) ВКС России. 30.01.2016 Источник: Ozols / scalemodels.ru

Фронтовой бомбардировщик Су-34 с модулями КРЭП Хибины на законцовках крыльев Источник: РИА Новости / Александр Уткин