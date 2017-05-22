Компания "Сухой" передала ВКС первую в этом году партию самолетов Су-34
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Су-34
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Передача состоялась в рамках выполнения гособоронзаказа
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передала Минобороны РФ первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - сказали в пресс-службе "Сухого".
В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью, отметили на предприятии. Действующий государственный контракт с Минобороны на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы "обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития".
В настоящее время фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества, отметили в "Сухом".
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22.05.2017
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