Сроки сдачи "Каракурта" сдвинулись на год



Модель малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800

Источник: bastion-karpenko.ru Модель малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800Источник: bastion-karpenko.ru

Северный флот не получит в 2017 году "Ураган" - головной малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт").

Сроки его сдачи сдвинулись на следующий год. Скорее всего Северный флот получит "Ураган" в первом полугодии. Сроки сдачи корабля перенесли "вправо" из-за нового вооружения. Так как "Ураган" - головной корабль с целым рядом нового оборудования, технику устанавливают и тестируют дольше обычного. "Никаких форс-мажоров не произошло, задержка связана с испытаниями", - добавил источник.

"Каракурты", в частности, получат модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, которая создана на Петербургском машиностроительном заводе "Арсенал" и успешно прошла испытнаия в начале марта.

Начиная с третьего корабля МРК проекта 22800 оснастят корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". Как заявил в феврале заместитель гендиректора НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор "Конструкторского бюро приборостроения" Дмитрий Коноплев, "Панцирь-М" примут на вооружение до конца 2017 года.

Петербургский дизелестроительный завод "Звезда" запаздывал с изготовлением двух силовых установок для "Каракуртов", однако в середине марта предприятие увеличило число станочников с 350 до 450 человек, чтобы ускорить темпы производства силовых установок для МРК.

Экипаж корабля в июне закончит обучение в петербургском Центре подготовки экипажей надводных кораблей объединенного учебного центра ВМФ, сообщил ЦВМП информированный источник.

После этого к 1 августа моряки отправятся осваивать корабль на завод "Пелла". Сейчас там продолжаются работы по затяжке кабеля на "Урагане". "По отсекам через переборки и палубы планируется протянуть около 120 км кабеля", - сообщили в пресс-службе компании "Нэмо", которая проводит эти работы. Их планируют завершить к началу августа.

По словам другого источника, в апреле-мае 2017 года сроки сдачи корабля флоту неоднократно корректировались. Он добавил, что ряд испытаний проведут до конца 2017 года.

Задержку могли вызвать "испытания нового вооружения".