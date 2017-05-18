Насколько сильна Россия? (FTD Facts, Канада)



Военнослужащие МО России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Военнослужащие МО России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Максим Блинов

Советский Союз был распущен 26 декабря 1991 года. В течение следующих двух десятилетий Россия сталкивалась с множеством препятствий, пытаясь восстановить и модернизировать свою армию. Эта страна, символами которой принято считать русского медведя и двуглавого орла, входит в число сильнейших игроков на мировой арене. Но насколько она сильна в действительности?

В эфире очередной выпуск FTD Facts, меня зовут Лерой Кентон (Leroy Kenton), и если вы в первый раз нас смотрите, нажмите кнопку "Подписаться", потому что у нас вы можете узнать буквально обо всем. Мы показываем разные города и страны, рассказываем об исторических фактах, религиях и т. д, а также начинаем рассматривать военную мощь этих стран.

Начнем с Матушки России. На тот момент, когда снимался этот ролик, население России составляло 143 миллиона 338 тысяч 252 человека. Российские Вооруженные силы сейчас считаются вторыми по мощи в мире после американских. Их мобилизационный ресурс доходит до 70 миллионов человек. Их списочная численность - 766 тысяч военнослужащих. Сверх этого у них имеется 2 миллиона 485 тысяч резервистов. Организованный мобилизационный резерв состоит из людей со всей страны, сочетающих обычную жизнь с военной подготовкой. Их основная задача - быть готовыми пойти в бой в случае мобилизации.

Если говорить о сухопутной технике - танках, бронированных боевых машинах, реактивных системах залпового огня, - то следует заметить, что у российских Вооруженных сил имеется в общей сложности 15 тысяч 398 танков, 31 тысяча 298 ББМ и 3 тысячи 793 РСЗО. Оторвемся от земли, и посмотрим на российские Военно-воздушные силы. Всего в них числится 3 тысячи 547 летательных аппаратов, 1 тысяча 124 из них - транспортные. Количество штурмовых самолетов и вертолетов на вооружении России также продолжает нарастать.

Однако сколько бы мы ни говорили о списочной численности, самолетах и наземной технике, но не стоит забывать, что у всего этого есть своя цена и что финансы на войне не менее важны, чем авиация. Российский оборонный бюджет составляет в общей сложности 46,6 миллиарда долларов. Не так давно российский Минфин объявил, что российский оборонный бюджет на 2017 год был сокращен на 25,5%. Это самое сильное сокращение с начала 90-х годов. Ему предшествовал длительный период времени, когда оборонные расходы серьезно росли. С 2011 года они возрастали в среднем на 19,8% в год. Впрочем, несмотря на сокращение, бюджет на 2017 год все равно превышает прежний уровень примерно на 14,4%. Изначально российское правительство включило планы по уменьшению оборонных расходов в проект трехлетнего бюджета на 2017-2020 годы, опубликованный в октябре 2016 года. Так что мы ждали, что определенное сокращение состоится.

За прошедшие годы Россия научилась эффективнее использовать свои Вооруженные силы и фокусироваться на наиболее важных для военного дела вопросах. В ходе развития российских Вооруженных сил учитываются уроки конфликтов на Украине и в Сирии. Тем не менее, российская армия по-прежнему в большой мере находится в экспериментальной стадии. Модернизация Вооруженных сил все еще не преодолела некий ключевой барьер. Впрочем, в некоторые важные направления - такие, как ядерное оружие, ПВО и управляемые ракеты дальнего действия, - Россия вложила много сил и средств, результаты чего мы и можем наблюдать.

Российский министр обороны Анатолий Сердюков начал военную реформу через пару месяцев после разгоревшейся в августе 2008 года войны между Россией и Грузией. Эта война выявила, что у российских войск есть проблемы с управлением, связью и разведкой. Российские системы связи устарели. Невозможно было использовать такую необходимую технику, как системы GPS и высокоточное оружие. В ноябре 2012 года Анатолия Сердюкова сменил Сергей Шойгу. Он исправил ряд ошибок военной реформы и начал делать акцент на боевую подготовку. Мы увидели плоды этого улучшения боевой подготовки в 2014 году, когда Россия захватила контроль над украинским Крымом.

Однако, как я отмечал выше, некоторые ключевые элементы российских Вооруженных сил до сих пор не затронуты модернизацией. Мы вкратце рассмотрели, как у России обстоят дела военной техникой и с численностью армии, но при этом мы видим, что она до сих пор не вывела свою армию на желаемый уровень. Впрочем, несмотря на это, она остается второй в мире страной по военной мощи. Итак, если бы Россию можно было бы захватить военными методами, как это могло бы произойти?

Необходимо учитывать, что Россия оставляет за собой право применять ядерное вооружение даже в региональных конфликтах. Вдобавок речь идет о стране огромного размера. Ее территория занимает более одной восьмой обитаемой части земной суши и охватывает девять часовых поясов. Даже с учетом того, что в России живут 143 миллиона человек, у этой страны просто слишком много земли, чтобы ее можно было захватить и взять под контроль целиком. Впрочем, это можно было бы осуществить, если бы Китай мобилизовал половину своего населения и отправил эту армию захватывать сибирскую глушь. Для сравнения, по некоторым оценкам, США понадобилось бы перебросить в Афганистан 500 тысяч солдат, чтобы полностью взять под контроль эту страну.

Чтобы понять, насколько настороже находится Россия, достаточно вспомнить, что она граничит с 16 другими странами. Нейтрализовать российский ядерный потенциал практически невозможно. Дело в том, что Россия обладает так называемым потенциалом ответного удара. Это означает способность страны ответить на ядерную бомбардировку мощным ответным ядерным ударом. Россия обладает 4 тысячами 300 ядерными боеголовками. Не развернуты из них 700 стратегических боеголовок и 2 тысячи нестратегических.