Эффективнее войск и вооружений

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Источник: Larry Downing/Files / Reuters КибербезопасностьИсточник: Larry Downing/Files / Reuters

Стратегия "мягкой силы" все более активно используется в мировой политике

На фоне набирающих все большую интенсивность информационных войн многих политиков, дипломатов и ученых, специализирующихся в разных областях знаний, все больше и больше привлекает проблема использования "мягкой силы" в борьбе правительств разных стран за достойное место и влияние их государств в мировом сообществе.

Вопросу применения "мягкой силы" посвящено множество трудов западных и отечественных специалистов. В них эта сила рассматривается как весьма эффективная альтернатива силовому преобразованию мира в интересах противоборствующих сторон. Сегодня многие политики и военные начинают ясно это осознавать.

Обсуждению роли и значения "мягкой силы" в современных условиях была посвящена международная научно-практическая конференция "Стратегия "мягкой силы" в контексте информационных войн", состоявшаяся 20 апреля в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). В ней приняли участие депутаты Государственной думы, научные сотрудники МГЛУ, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ и некоторых других отечественных и зарубежных вузов, включая Австрию, Китай, Турцию, Эфиопию, Туркмению и Молдову, а также представители делового сообщества.

Участники выслушали мнение экспертов по таким темам, как "Мягкая сила" как ресурс внешней политики", "Особенности информационных войн в информационном обществе", "Мягкая сила" как форма стратегических коммуникаций", и по некоторым другим.

Открывая конференцию, и.о. ректора Ирина Краева отметила важность проводимого форума. Она подчеркнула, что среди множества толкований термина "мягкая сила" самым простым и наиболее точным является определение как формы "побуждения к действию". В отличие от методов принуждения, "мягкая сила" позволяет заинтересованной стороне переформатировать осознание происходящих событий своими оппонентами таким образом, чтобы в дальнейшем они действовали в полном соответствии с ее интересами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ - УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из первых на конференции свое мнение высказал доктор исторических наук, профессор, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Генерал выступил с докладом "Операции "мягкой силы". Профессор заявил, что сегодня "мягкая сила" стоит на одном из первых мест в перечне угрозы национальной безопасности России. Он объяснил, что в рамках реализации стратегии использования "мягкой силы" проводятся специальные информационные операции. Они тщательно планируются, материально обеспечиваются и координируются с другими методами воздействия на объект нападения.

Ивашов напомнил о событиях, произошедших в мире за последние десятилетия в результате воздействия "мягкой силы". Было ликвидировано существовавшее долгое время после Второй мировой войны биполярное устройство мира, развалены мировая система социализма и Варшавский договор, который обеспечивал определенную стабильность в международных отношениях и произошло множество других событий, крайне усложнивших жизнь на планете.

По словам эксперта, после уничтожения гитлеровской Германии США стали активно проводить политику сдерживания СССР, базирующуюся на идее Аллена Даллеса, который выдвинул лозунг: "Россию надо поставить на место!". Вашингтон дал санкцию ЦРУ на проведение тайных операций против СССР, включая "пропаганду, вредительство в экономической сфере, прямые превентивные акции, в том числе саботаж, уничтожение или вывоз определенных объектов; подрывную деятельность против вражеских государств, в том числе поддержку подпольных движений сопротивления, партизанских и повстанческих формирований". Все это должно было осуществляться в рамках операций "Холодная война" и "Теория социального программирования". Последняя была выдвинута Ротшильдами в начале 60-х годов прошлого века. Социальное программирование должно было переформатировать сознание граждан различных стран и перевести их интерес из сферы науки, технологических достижений и космоса в область потребительских радостей и финансовых потребностей. Эта теория была в той или иной степени реализована во многих странах.

Генерал объяснил, что операция "Холодная война", целью которой было разобщение социальных групп и национальностей стран социалистического лагеря, разрушение традиций, подмена нравственных ценностей и инициирование недоверия к политике властей, проводилась предельно планомерно. Она включала резкую масштабную критику народно-демократического режима стран Восточной Европы, вытеснение СССР с позиций, которые он занял в результате разгрома фашизма, отрицание социализма, антисоветский характер американской политики, наращивание военного потенциала ВС США и развитие возможностей по нанесению уничтожающего удара по СССР. Все это делалось для того, чтобы ослабить Советский Союз, лишить его влияния на мировое сообщество, а также коренным образом изменить сложившуюся практику международных отношений. А новая Россия, по замыслу американских политиков, должна была предоставить широкую автономию национальным меньшинствам, стать полностью экономически зависимой от внешнего мира и не иметь возможности по установлению нового "железного занавеса".

Ивашов констатировал, что сегодня все эти планы последовательно реализуются, постоянно корректируются и без какого-либо ограничения финансируются в рамках информационных операций, направленных на ликвидацию международной самостоятельности различных государств. Целью этих операций является изменение сознания населения различных стран. Их результатом должно стать разрушение культурных, духовно-нравственных и исторических традиций наций, народов, государств и цивилизаций. Эти действия в информационном пространстве направлены также на то, чтобы дезориентировать систему военного строительства вероятных противников и ослабить их обороноспособность. Они должны обеспечить создание у противников Запада искаженной, не объективной, а только виртуальной картины мира. По убеждению апологетов и активных участников информационных войн, объектом которых является массовое и индивидуальное сознание населения, то есть духовная сфера граждан различных стран, с помощью "пятой информационной колонны" им удастся превратить страны, подвергающиеся информационным атакам, в управляемые объекты и загнать их в рамки абсолютного подчинения внешнему управлению.

Указал докладчик и на то, что борьба цивилизаций носит бескомпромиссный характер. Он отметил, что у русских генетическим кодом является совесть, а несправедливость вызывает протест. А вот на Западе превыше всего ценится выгода, и для ее достижения совсем не грех использовать экспансию и насилие. Размывание национальной и культурной идентификации народов, подчеркнул генерал, приводит к утрате устойчивости общественного и индивидуального сознания, к потере их способности к организованной защите своей самобытности и суверенитета.

"МЯГКАЯ СИЛА" ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕКА

С весьма обстоятельным докладом под названием "Информационный характер современной "мягкой силы": российская национальная информационная система" выступил доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Центра по связям с общественностью и средствам массовой информации Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Небренчин.

Он отметил, что с вступлением человечества в информационный век возможности "мягкой силы" существенно возросли, и она стала значительно более эффективной, чем обыкновенное насилие. На современном этапе объектами воздействия этой силы все чаще становятся государства, которые обладают необходимыми средствами противодействия информационной агрессии.

Как указал специалист, внешнее вмешательство во внутренние дела суверенных стран происходит в разных областях их деятельности, включая социальную и экономическую. Но главным полем боя "мягкой силы" является информационное пространство, в котором "идет борьба за кадры, за силу и средства и, главное, она идет в сфере столкновения ценностных ориентаций, смысла и воззрений". Поэтому в научной среде появилось понятие "мейнстрим" медиапространства. Это понятие обозначает "информационный поток, который строго согласован, цензируется, навязывается государствам и миру в целом".

По словам Небренчина, ведущие мировые СМИ освещают и интерпретируют происходящие события строго определенным образом. Продвижение установленного "глобального мейнстрима" на национальном и международном уровне обеспечивают различные научные и общественные институты, установку которых и реализуют СМИ. Это позволяет выстроить целостную и общезначимую систему формирования общественного мнения в мировом масштабе.

Профессор объяснил аудитории, что противостоять мейнстриму очень сложно, поскольку "внутри национальных государств мейнстрим опирается на соответствующие кадры, которыми являются "информационные генералы" средств массовой информации, журналисты, информационные каналы и специальные сети, тиражирующие соответствующую информацию".

Использование мейнстрима позволяет формировать необходимую информационную среду, в которой даже государственные СМИ начинают следовать "в фарватере информационной политики зарубежных стран". Это создает благоприятные условия для подрыва суверенитета независимых государств. Эксперт перечислил и другие важные условия социального и экономического характера, в случае выполнения которых эффективно реализуется сценарий смены власти в той или другой стране. Целенаправленное информационное воздействие оказывается сразу на все основные механизмы и институты управления обществом, призванные обеспечивать суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность атакуемой страны. В широком смысле наступление ведется во всех основных сферах жизнедеятельности конкретного государства и общества или межгосударственного союза – организационно-концептуальной, финансово-экономической, политико-правовой, социокультурной, внешнеполитической, обороны и безопасности.

Докладчик отметил, что любое общество становится особенно уязвимым для давления извне в период снижения уровня жизни населения, увеличения разрыва в доходах между бедными и богатыми, а также при расколе правящей элиты, когда некоторая ее часть довольно легко может воспринимать внешние интересы, следовать им или полностью подчиняться управлению извне. В конечном итоге в стране – объекте воздействия "мягкой милы", может наступить дестабилизация в основополагающих областях финансово-экономической сферы.

Развитие страны нападения начинает идти в соответствии с "международными предписаниями". Дестабилизация социально-экономической обстановки в этой стране и усиление роли "внешних агентов" на различных уровнях вертикали власти во многих случаях завершается переворотом. В результате этого руководителями государства становятся слабые и зависимые лидеры, не имеющие широкой поддержки населения. Очень часто раскол в элите и обществе происходит в результате внешнеполитических проблем, таких как вооруженный конфликт или попытка политической или экономической изоляции государства, что только облегчает использование "мягкой силы".

Последовательную реализацию программы по развалу и уничтожению суверенного государства Небренчин продемонстрировал на истории Советского Союза. Он отметил, что "сначала был завязан диспут в информационной сфере о том, каким образом должна развиваться страна, потом появились программа, реформы", затем появились кадры – команда Егора Гайдара. После этого были образованы управленческие структуры и государственные институты, Конституция, по которой сегодня живет население России. "Вот так происходит "мягкая сила" – незаметно, но очень точно и эффективно", – констатировал ученый и добавил, что и в настоящее время многие из этих условий "в общем-то сохраняются".

Он также отметил, что сегодня российская национальная информационная система по сравнению с некоторыми развитыми странами находится в "зачаточном состоянии". На информационном поле Россия находится в обороне. Однако для успешной борьбы с внешней угрозой уже сейчас необходимо "перейти к наступательной стратегической инициативе, выходить по всем фронтам".

К сожалению, недостаток газетного места не позволяет рассказать о выступлении многих других участников конференции, которые тоже были весьма обстоятельны, предельно аргументированы и убедительны. Но непреложным остается один факт: форум был организован руководством МГЛУ весьма своевременно и в ближайшем будущем даст большие результаты в области изучения и применения форм и методов информационного противостояния России попыткам Запада нанести непоправимый удар по ее независимости и суверенитету.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"