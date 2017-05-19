Армия рвется в технологические лидеры



Боевой робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3.

Источник: Фото Виталия Кузьмина Боевой робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3.Источник: Фото Виталия Кузьмина

Передовые разработки в области вооружений остаются в приоритете Министерства обороны РФ

В сложном механизме поиска передовых идей, решений и технологий международным выставкам отведена особая роль, поскольку они позволяют создать условия для внедрения передовых технологий в процесс производства российского оружия, а также определить приоритетные направления его развития. Например, международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017" - третье мероприятие этого цикла, проводимое Минобороны России и являющееся основным элементом организации Министерством обороны конгрессно-выставочной деятельности.

Уже наработан определенный опыт в этой новой сфере, равно как видим интерес со стороны специалистов и просто посетителей. В прошлом году Форум посетило более полумиллиона человек.

Основную программу планируется провести, как обычно, на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" с использованием всей существующей и построенной к проведению форума инфраструктуры, а также полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Демонстрация возможностей современного российского вооружения в рамках форума будет проведена также во всех военных округах и на Северном флоте. Показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-морского флота запланирован в Санкт-Петербурге.

С учетом растущего общественного интереса и популярности форума, а также опыта "АРМИИ-2015" и "АРМИИ-2016", сроки проведения форума "АРМИЯ-2017" определены в период с 22 по 27 августа 2017 года.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Сегодня деятельность по созданию робототехнических комплексов строится по нескольким направлениям. Это работы, заданные изначально по требованиям тактико-технического задания, которое выдается МО РФ. Кроме того, очень много разработчиков предлагают свои инициативные разработки. В целях выработки единой идеологии и порядка создания робототехнических комплексов военного назначения, сокращения типажа, унификации, межведомственной координации работ сформирована Комиссия по развитию робототехнических комплексов военного назначения под руководством министра обороны.

Основными результатами работы комиссии стали концептуальные документы в части обеспечения разработки и внедрения передовых технологий военного, специального и двойного назначения, организация широкой кооперации предприятий промышленности, в том числе и при выполнении работ в инициативном порядке по созданию робототехнических комплексов в интересах ВС РФ.

Поступающие предложения анализируются специалистами, и на основании заключения принимается решение об использовании представляемых образцов или действующих макетов. При необходимости разработчику предлагается довести те или иные характеристики разработки до значений, определяемых военным ведомством. Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с межведомственной рабочей группой по развитию военной специальной робототехники и робототехники двойного назначения под руководством члена Военно-промышленной комиссии Олега Мартьянова. Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ очень тесно взаимодействует с Фондом перспективных исследований, где также создан Центр развития робототехники.

К примеру, многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых действий "Нерехта", способный выполнять разнообразные задачи в зависимости от установленного сменного модуля.

Комплекс представляет собой гусеничную платформу, на которой размещаются сменные боевые и разведывательные модули, система оптико-электронного подавления, телевизионная камера, лазерный дальномер.

Или комплекс "Вихрь", предназначенный для огневой поддержки в ходе ведения основных тактических действий, в том числе на урбанизированной местности, ведения разведки (доразведки) группировки войск (сил) и средств противника, поражения живой силы и легкобронированных целей, прорыва укрепленных районов и уничтожения важнейших объектов противника.

Комплекс представляет собой роботизированную базу боевой машины пехоты БМП-3 с боевым модулем, четырьмя беспилотными летательными аппаратами "Часовой" и двумя роботами МРП-100 с инженерными боеприпасами для проделывания проходов в оборонительных сооружениях противника. В перспективе планируется размещение на базе комплекса двух биоморфных роботов "Хищник" для выполнения специальных задач.

Возможности комплекса позволяют самостоятельно получать и обрабатывать разведывательные данные о противнике в радиусе до 10 км, с использованием установленной аппаратуры передавать по защищенным каналам связи целеуказания и команды управления в реальном масштабе времени.

"Вихрь" способен передвигаться по среднепересеченной местности и плавать по воде, приспособлен к десантированию с парашютов и перевозкам автомобильным, морским и воздушным транспортом. Позволяет доставлять к месту боя до 10 военнослужащих, эвакуировать до 4 тяжелораненых или до 10 легкораненых с оружием и может управляться в роботизированном или ручном режиме.

В августе 2016 года на полигоне "Геодезия" были проведены опытные стрельбы и выполнены упражнения по преодолению искусственных и естественных препятствий. Комплекс показал хорошие возможности в выполнении задач огневой подготовки и вождения в роботизированном варианте управления.

По морской тематике могу в качестве примера привести роботизированный комплекс с автономными необитаемыми подводными аппаратами типа "глайдер", предназначенный для решения задач мониторинга Мирового океана, оперативного обеспечения войск и сил океанографической информацией, ретрансляции команд на погруженные объекты.

Глайдер (подводный планер) двигается за счет изменения плавучести и дифферента почти аналогично воздушному планеру. Он может выступать в роли морского элемента космической системы, предназначенного для сбора оперативной океанографической информации и передачи ее в аналитический центр или служить элементом морской информационной системы, построенной по сетецентрическому принципу.

Основные преимущества: скрытность, длительная (до шести месяцев) автономность. Высокая экономичность по сравнению с экспедиционными судами.

Аналогов в России пока нет. В данном случае изучается опыт наших зарубежных коллег.

ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

В рамках совместного проекта Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, Фонда перспективных исследований и Минобрнауки в РХТУ им. Д.И. Менделеева разработана технология сверхстабильной оптической памяти для архивного хранения информации, устойчивая к экстремальным внешним воздействиям.

Технология основана на создании нанорешеток с определенными свойствами путем облучения кристаллов кварца лазером с заданными параметрами.

Данный подход позволил реализовать запись информации в одну ячейку не одного, как это принято в традиционных носителях информации, а трех бит информации.

На текущем этапе выполнения проекта разработана технология записи и считывания информации и создан носитель данных, обеспечивающий выполнение следующих требований:

– предельная долговечность – сохранение физико-химических свойств и способность хранить записанные данные при комнатной температуре в течение неограниченно длительного срока – сотен тысяч лет и более;

– устойчивость к высоким температурам – не менее 800 градусов Цельсия,

– высокая радиационная и химическая стойкость;

– емкость на уровне современного Blu-Ray диска – не менее 25 Гб;

– сопоставимые с современными носителями скорости записи (от 10 Мбит/с) и считывания (от 100 Мбит/с) данных.

Возможность реализации технологии сверхплотной и сверхстабильной оптической памяти на промышленном уровне выводит Россию в лидеры в области разработок, связанных с архивным хранением данных.

Использование разработанных технологических решений позволит в перспективе отказаться от потребления устройств хранения информации зарубежного производства.

ОТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ДО КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЯ

Медицинская сфера достаточно универсальна. Ведь здоровье военнослужащего – это прежде всего здоровье человека, а значит, технологии и идеи также являются разработками двойного назначения.

Одно из приоритетных направлений – ядерная медицина. Наряду с развитием ядерных технологий в военной сфере, энергетике и производстве изучение биологического действия ядерных реакций и ионизирующих излучений сегодня является быстро развивающейся отраслью.

Классическое использование ядерных технологий в медицине известно и включает в первую очередь применение радиоактивных изотопов с целью диагностики и лечения различных заболеваний (онкология, кардиология, неврология). Также к ядерной медицине относятся методы лучевой терапии с использованием гамма-, нейтронного, протонного и других видов радиационных излучений.

Кроме этого, воздействие различных источников радиационного излучения может быть применимо для обнаружения скрытых дефектов при производстве и эксплуатации техники, вооружения; для стерилизации медицинского инструментария, специальных материалов (перевязка, шовный материал, хирургическая одежда), компонентов крови и медикаментов, а также пищевых продуктов, вещевого имущества и других материальных средств.

Исследования в этой области представляют большой интерес для военной медицины. Причем, в отличие от классического понимания ядерной медицины, не только с целью диагностики и лечения в мирных условиях, но и для разработки технологий двойного назначения, таких как:

– дезинфекция и стерилизация потенциально опасных объектов, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний при развитии чрезвычайных ситуаций;

– изучение побочных действий различных видов ионизирующего излучения на биологические системы и организм человека.

В настоящее время ведется активная работа по оценке возможностей и перспектив создания ядерно-технологического центра ВС РФ, предназначенного для комплексного решения этих задач, а также задач в области автономной атомной энергетики и защиты от воздействия оружия массового поражения.

Также в качестве примера могут послужить работы по заменителям крови.

Отечественный и мировой опыт военной медицины показывает, что главной причиной смерти в результате ранения является острая невосполняемая кровопотеря. Статистика такова: у подавляющего большинства военнослужащих, получивших боевые травмы в современных вооруженных конфликтах и погибших на догоспитальном этапе, причиной смерти является фатальная кровопотеря.

Учеными Калужской области в рамках проекта, сопровождаемого специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности, разработан кровезаменитель – полигемоглобин под условным наименованием ПАМ-3, обладающий выдающимися характеристиками. Среди них: независимость от группы крови и резус-фактора человека, безопасность в отношении передачи опасных инфекций, а также способность переносить значительно большее количество кислорода, чем существующие средства, и возможность длительного хранения в обычных условиях.

Полигемоглобин обеспечивает транспорт кислорода к тканям и стимуляцию кроветворения в условиях кровопотери и служит полноценной заменой донорских эритроцитов. Кроме того, возможно использование препарата при возникновении заболеваний, связанных с нарушением образования эритроцитов, таких как заболевания крови, лучевая болезнь, ожоги и интоксикации.

В 2016 году препарат прошел первую стадию клинических испытаний на человеке.

Вторая стадия испытаний запланирована на июнь 2017 года. Рассматривается вопрос проведения исследований на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. При условии успешного завершения второго и третьего этапов клинических испытаний технология получения этого препарата может стать прорывной не только на отечественном, но и на зарубежном рынке кровезаменителей.

Кстати, мировых аналогов, обладающих свойствами полигемоглобина, не существует.

Еще одним инновационным препаратом, уже прошедшим все требуемые российским законодательством клинические испытания и разрешенным к применению в качестве лекарственного средства, является универсальный обеззараживающий ранозаживляющий гель, который может быть использован при оказании первой помощи и лечении любых механических повреждений кожи, ожогов и обморожений. Этот гель по инициативе Главного управления научно-исследовательской деятельности был включен в аптечку неотложной помощи экспедиции Минобороны на Северный полюс и в настоящее время проходит войсковую апробацию в условиях Арктики.

Военные рассматривают любой положительный опыт поиска нового не только с точки зрения практики, но и на начальном этапе организации.

Можно, например, отметить использование передового опыта отечественной науки в решении задач поиска инновационных разработок, технологий (и инструментов для создания и производства продукции военного и двойного назначения мирового уровня) путем выдачи исходных требований не только к конечному продукту, но и в том числе к этапам его разработки и производства с декомпозицией по формализованным признакам до блока (элемента, производственного процесса).

Это позволяет формулировать частные запросы уже на внешние инновации и привлекать к решению научно-технических и технологических задач не только крупных игроков на рынке вооружений, но и иных внешних разработчиков, ученых и конструкторов, независимо от их ориентированности и основных видов деятельности.

В свою очередь, полученные идеи, решения и инициативные предложения ложатся в основу банка инновационных решений – созданного в Министерстве обороны "Окна открытых инноваций", формируя тем самым в том числе научно-технический задел на будущее.

Ведь только при условии непрерывного поиска, скрупулезного учета, отбора, внедрения инноваций и передовых достижений науки и техники в производстве вооружений, а также полного перекрытия научными исследованиями и разработками перечня базовых и критических военных технологий, своевременного и адекватного реагирования на новые возникающие виды угроз, постоянного совершенствования технических и технологических процессов в производстве средств вооруженной борьбы с привлечением широкого круга специалистов из любых сфер научной деятельности и одновременного формирования научно-технического задела на перспективу наша страна сможет противостоять всем вызовам.

Роман Кордюков

Роман Юрьевич Кордюков – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ.