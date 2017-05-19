Паника в Вашингтоне после парада в Москве



Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ

Источник: © РИА Новости, Александр Вильф Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВИсточник: © РИА Новости, Александр Вильф

Демонстрация военной мощи на Красной площади произвела впечатление

Демонстрация российской военной мощи на Красной площади в Москве 9 мая произвела, похоже, неизгладимое впечатление на американских военных экспертов, вызвав у них в буквальном смысле истерику. Именно такое впечатление производит выступление 13 мая на Радио "Свобода" бывшего профессора Военного колледжа сухопутных сил США Стивена Бланка (ныне сотрудника Американского совета по внешней политике при Конгрессе) и бывшего руководителя программы в американском Национальном университете обороны Михаила Кофмана (ныне старшего научного сотрудника в Центре военно-морских исследований США). Кофман угрожал "растерзать на клочья всю эту великую армию, которую показывали на параде". Бланк пошел дальше и посоветовал "внушить Кремлю мысль, что попытки нарушить суверенитет союзников по НАТО не останутся безнаказанными" и главное - "доказать это, продемонстрировав наши возможности".

Бланк был вынужден признать: "Западные военные испытывают здоровое уважение к Российской армии. Нет сомнений, что она сегодня находится в лучшем состоянии, чем десятилетие назад, что она значительно лучше экипирована и обладает более современным вооружением, которое представляет опасность для соседей России и даже для Запада. Она обладает мощными противовоздушными системами, артиллерией, некоторыми типами ракет, например "Искандерами", противокорабельными ракетами, субмаринами, ядерным арсеналом". А Кофман заявил: "С-400 – это, конечно, великолепная система". Российский "Панцирь" он тоже назвал "великолепным" и согласился, что тот может сбить американские крылатые ракеты. Высокого мнения он и о новом российском танке "Армата". На вопрос ведущего: "Есть основания думать, что и он будет уступать последним американским образцам?" – Кофман ответил: "Нет, как раз наши образцы очень далеко отстали…"

На просьбу ведущего уточнить, что все-таки однозначно хорошее, ясное и современное у России на уровне, скажем, американских и западных последних образцов, Кофман ответил: "В Сухопутных войсках – все. И не просто на нашем уровне, но скорее всего лучше, особенно, когда мы обсуждаем артиллерию. Там много современных систем противотанковых и т.д., все в России хорошо с танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты хорошо. В ракетных системах, есть много ракетных систем сухопутного базирования или противокорабельные, которые абсолютно великолепные… Когда мы сопоставим их вооруженные силы с нашими, понятно, что у них есть некоторая боеспособность, которая и аналогична, и лучше, чем наша".

Когда такие, как Бланк и Кофман, от вынужденных высоких оценок обороноспособности России переходят к угрозам ей, значит, Кремль все делает правильно и потенциальному противнику действительно есть чего опасаться в случае агрессии в отношении России.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"