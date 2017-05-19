Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Какой автомат будет принят на вооружение

22.05.2017 Независимое военное обозрение 299 0
0
Понравилась новость?
 0
Ратник
Боевая экипировка "Ратник"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Испытания различных образцов идут уже третий год

Минобороны до сих пор не выбрало автомат для экипировки "Ратник", несмотря на то что испытания различных образцов идут уже третий год. В этом своеобразном состязании сейчас участвуют по две модели от двух производителей - концерна "Калашников" и завода им. В.А. Дегтярева. "Калашников" представляет автоматы АК-12 под патрон калибра 5,45х39 мм и АК-15 под патрон калибра 7,62х39 мм, а завод Дегтярева – автоматы А-545 и А-762 под патроны калибра соответственно 5,45х39 мм и 7,62х39 мм. Ранее автомат А-545 показал лучшую, чем у АК-12, кучность при стрельбе очередями, но уступил ему в весе (тяжелее) и соотношении "цена – качество".

Впрочем, войсковые испытания, которые должны завершиться до конца текущего года, могут быть продолжены еще на некоторое время, ведь выбор автомата – дело не шуточное. Стоящий на вооружение АК-74М вроде бы всех устраивал – и по кучности стрельбы, и по надежности, и по цене. К тому же на складах Минобороны и других силовых ведомств, по некоторым данным, сейчас находится около 17 млн автоматов Калашникова. Серийное производство еще примерно 3 млн новых автоматов потребует миллиардных затрат.

Армию богатой Америки тоже несколько раз пытались перевооружить на новые винтовки, а в итоге остались с прежними на базе платформы AR. Только спецподразделения получили новые автоматы FN SCAR от бельгийской FN Herstal.

В экспертном сообществе высказывают осторожные сомнения по поводу чрезмерных ожиданий массового появления в составе "Ратника" автомата нового поколения. В конце концов АК-74М, конечно, заменят, но произойдет это не так скоро, как первоначально планировалось.


Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
19.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы