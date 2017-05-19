Какой автомат будет принят на вооружение



Боевая экипировка "Ратник"

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив Боевая экипировка "Ратник"Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Испытания различных образцов идут уже третий год

Минобороны до сих пор не выбрало автомат для экипировки "Ратник", несмотря на то что испытания различных образцов идут уже третий год. В этом своеобразном состязании сейчас участвуют по две модели от двух производителей - концерна "Калашников" и завода им. В.А. Дегтярева. "Калашников" представляет автоматы АК-12 под патрон калибра 5,45х39 мм и АК-15 под патрон калибра 7,62х39 мм, а завод Дегтярева – автоматы А-545 и А-762 под патроны калибра соответственно 5,45х39 мм и 7,62х39 мм. Ранее автомат А-545 показал лучшую, чем у АК-12, кучность при стрельбе очередями, но уступил ему в весе (тяжелее) и соотношении "цена – качество".

Впрочем, войсковые испытания, которые должны завершиться до конца текущего года, могут быть продолжены еще на некоторое время, ведь выбор автомата – дело не шуточное. Стоящий на вооружение АК-74М вроде бы всех устраивал – и по кучности стрельбы, и по надежности, и по цене. К тому же на складах Минобороны и других силовых ведомств, по некоторым данным, сейчас находится около 17 млн автоматов Калашникова. Серийное производство еще примерно 3 млн новых автоматов потребует миллиардных затрат.

Армию богатой Америки тоже несколько раз пытались перевооружить на новые винтовки, а в итоге остались с прежними на базе платформы AR. Только спецподразделения получили новые автоматы FN SCAR от бельгийской FN Herstal.

В экспертном сообществе высказывают осторожные сомнения по поводу чрезмерных ожиданий массового появления в составе "Ратника" автомата нового поколения. В конце концов АК-74М, конечно, заменят, но произойдет это не так скоро, как первоначально планировалось.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"