Завод Порошенко не справился с фрегатом



Президент Украины Петр Порошенко (слева) за штурвалом флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный"

Источник: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Президент Украины Петр Порошенко (слева) за штурвалом флагмана ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный"Источник: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Двигатель флагмана украинских ВМС сломался сразу после ремонта‍

Фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины сломался сразу после планового ремонта: у самого большого военного корабля страны вышел из строя дизельный двигатель. На ремонтные работы было выделено 14,5 млн гривен из госбюджета, тендер на их проведение выиграл завод, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. До этого корабль не ремонтировался в течение четырех лет, плановый осмотр должен был состояться в 2014 году, но его отменили из-за событий в Крыму.

Дизельный двигатель фрегата "Гетман Сагайдачный" украинских военно-морских сил вышел из строя сразу после ремонта, который был проведен в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Украины.

По факту поломки двигателя украинская военная прокуратура подала в суд на компанию-подрядчика, выполнявшую ремонтные работы.

Надзорное ведомство требует взыскать с предприятия штраф в размере 668 тыс. гривен (более 1,45 млн рублей) за то, что оно не устранило дефекты двигателя в течение согласованного срока ремонта.

Как уточняется в сообщении, военная прокуратура обратилась в суд "с целью устранения нарушений закона" и "учитывая возможные негативные последствия" для украинских ВМС.

Название фирмы-подрядчика генпрокуратура не называет.

"Гетмана Сагайдачного" отправили на техосмотр в плавучий док Черноморского судоремонтного завода в середине мая. На ремонт военного корабля было выделено 14,5 млн гривен из госбюджета, сообщает украинский "5 канал". В ходе ремонтных работ кораблю должны были почистить и покрасить корпус, а также заменить бортовую арматуру.

Как отмечается, ремонт корабля имел плановый характер. В Черноморске фрегат проходил техосмотр впервые. Для поддержания боеспособности корабля плановые ремонтные работы на нем следует проводить каждые два года, однако "Гетман Сагайдачный" последний раз ремонтировался в конце 2012 года.

Следующий плановый техосмотр корабля был запланирован на конец 2014 года, однако тогда его помешали провести вхождение Крыма в состав России и последовавшие за этим события, пишет украинское издание "Думская".

Тендер на проведение планового ремонта фрегата был объявлен в декабре прошлого года. В середине февраля стало известно, что его победителем стал киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко.

Моряки занимались подготовкой к ремонту корабля всю осень: выявляли имеющиеся на судне дефекты и вносили их в перечень предстоящих работ. Помимо ремонта фрегат планировалось также модернизировать: на это украинское правительство выделило 91 млн гривен. В рамках модернизации на него должны были установить новую систему управления огнем, радиолокационную станцию и артиллерийскую установку. Источники "Думской" также не исключали, что на фрегат установят новое ракетное вооружение, в том числе и противокорабельное.

Дизельный двигатель на корабле этого типа, в той комплектации, в которой корабль был изначально предназначен для пограничников, используется для жизнеобеспечения фрегата, объяснил экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко.

"Для дачи хода этот двигатель не используется. В этих целях применяется ГТУ - газотурбинная установка. Пока слишком мало данных, чтобы сформулировать какую-либо правдоподобную версию случившегося на этом корабле. Но, как правило, причины могут быть только две: первая - некачественный ремонт, вторая - ошибки личного состава в ходе эксплуатации силовой установки, которые привели к ее выводу из строя. Пока не исключена ни первая, ни вторая версия. Лучше бы, конечно, чтобы ремонт этого фрегата был сделан в Севастополе. Там это было бы сделано гораздо более квалифицированно. Но в настоящее время это невозможно по политическим причинам", - объяснил Кравченко.

После заводского ремонта проходят ходовые испытания корабля, на которых должны присутствовать представители предприятия, уточняет экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Они и должны передать корабль флоту в исправном состоянии с подписанием соответствующих документов. Если этого не было, можно предполагать некачественный ремонт фрегата на заводе. Но только предполагать, поскольку достоверной информации пока мало, чтобы делать какие-либо исчерпывающие выводы", - объяснил Валуев.

"Гетман Сагайдачный" вошел в состав военно-морских сил Украины в 1993 году и на данный момент является самым большим военным кораблем страны. Длина фрегата составляет 123 м, ширина - 14,2 м, осадка - 4,7 м. Экипаж корабля насчитывает почти 200 человек.

На вооружении у корабля состоят вертолет Ка-27ПС, 100-мм артиллерийская установка АУАК-100, две шестиствольных 30-мм зенитных артустановки АУ АК-630М, сдвоенная ракетная пусковая установка ЗИФ-122 ЗРК "Оса-МА2" с 20 управляемыми ракетами, два реактивных бомбомета РБУ-6000 "Смерч-2" с 12 радиально расположенными стволами и 96 глубинными бомбами РГБ-60, два четырехтрубных 533-мм торпедных аппарата и 22 мины заграждения.

Корабль неоднократно участвовал в антитеррористических и антипиратских операциях за пределами Украины.

В 2014 году "Гетман Сагайдачный" начал патрулировать Аденский залив в рамках операции "Аталанта", проводимой ЕС с целью борьбы с морскими пиратами.

Кроме того, фрегат принимает участие в учениях, проводимых по стандартам НАТО. В начале апреля Украина и Турция провели в Черном море совместные тренировки Passex, в которых были задействованы "Гетман Сагайдачный", а также фрегат TCG Salihreis и корвет TCG Bartin турецких ВМС.

Отдел "Армия"