Парк фронтовых бомбардировщиков Су-34 ВКС России пополнится четырьмя новыми самолетами



Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "20 красный") во время промежуточной посадки на аэродроме Шагол (Челябинск) при перегоне из Новосибирска. 15.10.2014

Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВВС России постройки 2014 года (бортовой номер "20 красный") во время промежуточной посадки на аэродроме Шагол (Челябинск) при перегоне из Новосибирска. 15.10.2014Источник: Илья Соловьев / vonsolovey.livejournal.com

Первая в этом году партия из четырех фронтовых бомбардировщиков Су-34 будет передана ВКС России в ближайшие дни, сообщил информированный собеседник "Интерфакса-АВН" в пятницу.

"Для приемки самолетов на Новосибирск прибыла группа военных летчиков. Сегодня-завтра они выполнят контрольный облет самолетов с аэродрома Новосибирского авиационного завода, входящего в авиационную холдинговую компанию "Сухой". Затем, ориентировочно в понедельник-вторник, состоится официальная церемония передачи Су-34 заказчику", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующей неделе самолеты перелетят в одну из авиачастей Восточного военного округа.

"Всего в этом году, как и в прошлом, ВКС России в рамках гособоронзаказа будет поставлено 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что данная поставка осуществляется в рамках второго контракта на закупку Минобороны РФ 92 самолетов этого типа. Первый контракт на поставку 32 машин полностью выполнен. Всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, поступивших в Восточный военный округ, сформирована эскадрилья.

Су-34 преднаначен для поражения как наемных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Бомбардировщик отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наемными пунктами управления, Сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолетами.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Бомбардировщик обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 - до 4 000 км, максимальная скорость - до 1 900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.