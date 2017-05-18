США отправят в Великобританию стратегические бомбардировщики
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Американские бомбардировщики B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам
Источник: Flickr / US Air Force
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США намерены в июне направить в Великобританию несколько стратегических бомбардировщиков, сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление главы командования глобальных ударов ВВС США генерала Робина Рэнда.
"В следующем месяце наши бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие", - сказал Рэнд.
О технике какого типа идет речь, генерал не уточнил.
Washington Examiner отмечает, что в распоряжении командования глобальных ударов находятся такие самолеты, как B-2 Spirit, B-1 и B-52. Все они способны нести ядерное оружие.
В апреле ВВС США перебросили в Эстонию истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 для участия в тренировочных полетах. К 2020 году самолеты этого типа планируется развернуть в Европе на постоянной основе.
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18.05.2017
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