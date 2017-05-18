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США отправят в Великобританию стратегические бомбардировщики

22.05.2017 РИА Новости 133 0
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B-1B и B-2B
Американские бомбардировщики B-1B и B-2B на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам
Источник: Flickr / US Air Force

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США намерены в июне направить в Великобританию несколько стратегических бомбардировщиков, сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление главы командования глобальных ударов ВВС США генерала Робина Рэнда.

"В следующем месяце наши бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие", - сказал Рэнд.

О технике какого типа идет речь, генерал не уточнил.

Washington Examiner отмечает, что в распоряжении командования глобальных ударов находятся такие самолеты, как B-2 Spirit, B-1 и B-52. Все они способны нести ядерное оружие.

В апреле ВВС США перебросили в Эстонию истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 для участия в тренировочных полетах. К 2020 году самолеты этого типа планируется развернуть в Европе на постоянной основе.
18.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
США
Эстония
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-35
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО

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