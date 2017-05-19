В Росгвардии не исключили возможность создания академии ведомства
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Курсы боевой подготовки Росгвардии на территории войсковой части в Софрино
Источник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. В Росгвардии не исключили возможность создания академии ведомства, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"В ближайшую перспективу - нет. Впоследствии мы видим создание такой академии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для создания академии надо выполнить ряд мер подготовительного характера, в том числе связанных с имущественными отношениями и "с некими вещами, которые определят для нас структуру этой академии".
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19.05.2017
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