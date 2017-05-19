

Курсы боевой подготовки Росгвардии на территории войсковой части в Софрино

Источник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков Курсы боевой подготовки Росгвардии на территории войсковой части в СофриноИсточник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости. В Росгвардии не исключили возможность создания академии ведомства, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"В ближайшую перспективу - нет. Впоследствии мы видим создание такой академии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для создания академии надо выполнить ряд мер подготовительного характера, в том числе связанных с имущественными отношениями и "с некими вещами, которые определят для нас структуру этой академии".