ФСВТС: Перу заинтересовано в технике для ликвидации последствий стихии
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Флаг Перу
Источник: © Fotolia / Huebi
ЛИМА, 20 мая - РИА Новости. Перу заинтересовано в модернизации российских танков и техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.
"В Перу находится на вооружении значительное количество танков Т-55, они заинтересованы в их ремонте и модернизации с участием российской стороны", - сказал глава российской делегации.
Кроме того, по его словам, перуанская сторона заинтересована в приобретении техники, которую можно использовать как при ликвидации последствий природных катаклизмов, так и в военных целях.
"Сегодня на повестке дня перуанской стороны стоит вопрос о приобретении техники двойного назначения, которую можно использовать как в военных, так и гражданских целях, в частности, для ликвидации последствий техногенных катастроф", - сказал глава делегации.
"Российская Федерация готова оказать содействие поставке современной и высокотехнологичной техники нашим перуанским партнерам", - отметил он.
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20.05.2017
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