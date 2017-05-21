В ФСВТС считают перспективными поставки МиГ-35 в Латинскую Америку
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Авиационный комплекс МиГ-35
Источник: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЛИМА, 20 мая - РИА Новости. Россия активно участвует в тендерах на поставку МиГ-29 в странах Латинской Америки, поставки МиГ-35 - перспективное направление на будущее, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.
"Совсем недавно в России прошла презентация нового, самого современного самолета МиГ-35, и потенциал этого самолета достаточно высок", - сказал он.
"Сейчас те договоренности, которые уже есть по МиГ-29, мы должны воплотить в жизнь, подписать эти контракты. Эти самолеты достаточно успешно эксплуатируются в латиноамериканском регионе, показали себя как хорошие боевые самолеты", - отметил он.
По его словам, Россия участвует в ряде стран в тендерах на поставку МиГ-29. "Говорить на сегодняшний день о конкретных проектах, связанных с поставками МиГ-35, еще пока рано", - отметил он, добавив, что это - "следующий этап нашего развития взаимоотношений со странами Латинской Америки".
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21.05.2017
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