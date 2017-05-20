ФСВТС: Перу настроено продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере
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Лима. Перу
Источник: © РИА Новости / Мария Ващук
ЛИМА, 20 мая - РИА Новости. Перу настроено на продолжение стратегического диалога с РФ по вопросам военно-технического сотрудничества, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.
"Наша встреча прошла на фоне смена руководства страны и надо отметить, что несмотря на изменение в форматах, перуанская сторона заявляет о готовности продолжать стратегический диалог с нами в вопросах военно-технического сотрудничества", - сказал он.
Те переговоры, которые прошли здесь за прошедшие два дня, позволяют сделать вывод о том, что перуанцы настроены на продолжение нашего диалога, они знают нашу технику и высоко ее оценивают, продолжил глава российской делегации.
По его словам, в Перу рассчитывают на дальнейшее участие России в оснащении, модернизации и создании сервисных центров.
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20.05.2017
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