Пунчук: латиноамериканские страны интересуются бронеавтомобилями из России
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Бронеавтомобиль Тигр
Источник: Пресс-служба Военно-промышленной компании
ЛИМА, 20 мая - РИА Новости. Мексика, Перу, Аргентина, Венесуэла и Бразилия интересуются российскими бронеавтомобилями, в регионе есть хорошие возможности для совместного производства, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.
"Интерес проявляют Мексика, Перу, Аргентина, у нас поставлена техника Венесуэле, не снижает заинтересованность Бразилия", - рассказал он.
По его словам, в регионе "есть хорошие возможности совместного производства, модернизации техники с использованием наших баз и, соответственно, национальных баз тех стран, в которых имеются наработки", а также с использованием российского дополнительного оборудования.
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20.05.2017
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