"Полонез" с ракетой на 280 км
|
|
Новая ракеты для РСЗО "Полонез"
Источник: фото Alexander Dy
На выставке MILEX 2017 Беларусь представила новую версию ракет РСЗО типа "Полонез", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (21 мая).
Компания "Завод точной электромеханики" (Дзержинск) работает над созданием новой тактической ракеты с дальностью стрельбы 280 км. Согласно официальным данным, ракета имеет боеголовку массой 480 кг по сравнению 150 кг у стандартной НУР калибра 300 мм.
Система "Полонез" разработана в Белоруссии и призвана заменить РСЗО "Ураган" (калибр 220 мм) и "Смерч" (300 мм). Вполне вероятно, что система создана с технической помощью Китая. РСЗО предназначена для поражения войск противника на открытом поле и в укрытиях, бронированной и небронированной техники, артиллерии, ракетных систем и средств ПВО, авиации на аэродромах.
|
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2017 Достойные наследники «Катюши»
07.04.2016 Белорусский МЗКТ: «свой» или «чужой»?
11.04.2017 США следует бояться реактивной артиллерии России (The National Interest, США)
21.03.2017 Более 30 реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г» поступят в войска ЗВО
09.03.2017 От "Катюши" до "Торнадо": как появились реактивные "боги войны"
01.03.2017 "Сплав" начал разработки по увеличению дальности стрельбы "Смерча"
28.02.2017 Под угрозой победы
16.01.2017 «Известия»: уникальные тенто-мобильные укрытия защитят «Смерчи» и «Ураганы»