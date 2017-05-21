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"Полонез" с ракетой на 280 км

22.05.2017 Военный паритет 179 0
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РСЗО "Полонез"
Новая ракеты для РСЗО "Полонез"
Источник: фото Alexander Dy

На выставке MILEX 2017 Беларусь представила новую версию ракет РСЗО типа "Полонез", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (21 мая).

Компания "Завод точной электромеханики" (Дзержинск) работает над созданием новой тактической ракеты с дальностью стрельбы 280 км. Согласно официальным данным, ракета имеет боеголовку массой 480 кг по сравнению 150 кг у стандартной НУР калибра 300 мм.

Система "Полонез" разработана в Белоруссии и призвана заменить РСЗО "Ураган" (калибр 220 мм) и "Смерч" (300 мм). Вполне вероятно, что система создана с технической помощью Китая. РСЗО предназначена для поражения войск противника на открытом поле и в укрытиях, бронированной и небронированной техники, артиллерии, ракетных систем и средств ПВО, авиации на аэродромах.
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Продукция
9А52-2 Смерч
Полонез РСЗО
Ураган

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