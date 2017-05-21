"Полонез" с ракетой на 280 км



Новая ракеты для РСЗО "Полонез"

Источник: фото Alexander Dy Новая ракеты для РСЗО "Полонез"Источник: фото Alexander Dy

На выставке MILEX 2017 Беларусь представила новую версию ракет РСЗО типа "Полонез", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (21 мая).

Компания "Завод точной электромеханики" (Дзержинск) работает над созданием новой тактической ракеты с дальностью стрельбы 280 км. Согласно официальным данным, ракета имеет боеголовку массой 480 кг по сравнению 150 кг у стандартной НУР калибра 300 мм.

Система "Полонез" разработана в Белоруссии и призвана заменить РСЗО "Ураган" (калибр 220 мм) и "Смерч" (300 мм). Вполне вероятно, что система создана с технической помощью Китая. РСЗО предназначена для поражения войск противника на открытом поле и в укрытиях, бронированной и небронированной техники, артиллерии, ракетных систем и средств ПВО, авиации на аэродромах.