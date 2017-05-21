Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Белорусский завод заключил контракт с "Вертолетами России" на ремонт Ми-8 и Ми-17

22.05.2017 ТАСС 107 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-17
Вертолет Ми-17
Источник: AP Photo/Emilio Morenatti

Как сообщил представитель белорусского предприятия, этот контракт "рассчитан на длительный период"

МИНСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. ОАО "558-й авиаремонтный завод" (Барановичи, Белоруссия) заключил контракт с холдингом "Вертолеты России" на ремонт российских вертолетов Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела внешнеэкономических связей белорусского предприятия Евгений Прищепов.

"Это договор о конструкторско-технологическом сопровождении ремонта вертолетов типа Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения", - отметил представитель завода.

По его словам, этот контракт "рассчитан на длительный период". "Ремонт вертолетов у нас осуществляется постоянно, и этот контракт является продолжением нашего сотрудничества", - сказал он.

"Этот контракт предусматривает обеспечение ремонта авиационной техники со стороны предприятий-изготовителей", - добавил начальник отдела белорусского предприятия.

558-АРЗ в Барановичах занимается ремонтом и модернизацией самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 (Ми-35).
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ан-2
Ми-17
Ми-24
Ми-35
Ми-8
МиГ-29
Су-22
Су-25
Су-27
Су-30
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы