Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российско-белорусский ЗРК создадут за счет Союзного государства

22.05.2017 ТАСС 144 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

В ФСВТС России сообщили, что в настоящий момент проект находится на стадии обсуждения

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Создание нового российско-белорусского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия будет финансироваться за счет Союзного государства. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения", - сказал Шугаев в ходе выставки "Милекс-2017", проходящей в Минске. Ранее председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев сообщил, что этот проект пока что остается на бумаге.

Как заявил Шугаев, Москва и Минск обсуждают возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ). "С белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства РПГ", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники. 

Шугаев также сообщил, что Белоруссия в 2016 году вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. "За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами", - добавил он.

Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Директор ФСВТС России напомнил, что в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130.

При этом, по словам Шугаева, РФ готова проработать вопрос поставки Белоруссии дополнительной партии Як-130, если поступит соответствующая заявка. 

"В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку", - сказал Шугаев.

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Олег Двигалев ранее сообщил ТАСС, что Белоруссия может закупить у РФ дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам.
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
С-300
С-300П
Як-130
Компании
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы