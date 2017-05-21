Российско-белорусский ЗРК создадут за счет Союзного государства
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Дмитрий Шугаев
Источник: © Артем Коротаев/ТАСС
В ФСВТС России сообщили, что в настоящий момент проект находится на стадии обсуждения
МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Создание нового российско-белорусского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия будет финансироваться за счет Союзного государства. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения", - сказал Шугаев в ходе выставки "Милекс-2017", проходящей в Минске. Ранее председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев сообщил, что этот проект пока что остается на бумаге.
Как заявил Шугаев, Москва и Минск обсуждают возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов (РПГ). "С белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства РПГ", - сообщил он.
По его словам, в настоящее время проводится работа по созданию совместных российско-белорусских сервисных технических центров по восстановительному ремонту средств зенитного ракетного комплекса "Top", по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного вооружения российского и советского производства, а также мобильного центра по ремонту российской бронетанковой техники.
Шугаев также сообщил, что Белоруссия в 2016 году вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. "За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами", - добавил он.
Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Директор ФСВТС России напомнил, что в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130.
При этом, по словам Шугаева, РФ готова проработать вопрос поставки Белоруссии дополнительной партии Як-130, если поступит соответствующая заявка.
"В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку", - сказал Шугаев.
Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Олег Двигалев ранее сообщил ТАСС, что Белоруссия может закупить у РФ дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам.
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21.05.2017
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