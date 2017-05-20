Латиноамериканские страны хотят приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200
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Самолет Бе-200
Источник: © РИА Новости / Сергей Леваненков
ЛИМА, 20 мая - РИА Новости. Ряд латиноамериканских государств заинтересован в приобретении у России самолетов-амфибий Бе-200, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.
"Работа по Бе-200 у нас идет достаточно давно и активно. Этот самолет предназначен для борьбы с пожарами и подойдет тем странам Латинской Америки, где имеется опасность их возникновения", - сказал он.
"Мы видим перспективы и активно работаем над ними. Ряд стран заявляет о заинтересованности в приобретении самолетов данного типа", - продолжил глава российской делегации.
Кроме того, глава российской делегации подчеркнул, что переговоры осложняются трудным экономически положением в ряде стран в связи с продолжающимся мировым экономическим кризисом и низкими ценами на углеводороды.
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20.05.2017
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