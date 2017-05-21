Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца
|
|
Дмитрий Рогозин
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, у России есть все возможности создать авианосец, но встает вопрос к военным о его необходимости.
"В среде оборонщиков и генконструкторов витает дух отказа от оборонительной тактики. Потому что лучшая оборона - наступление. Но мы страна мирная, и для нас самое главное - сохранить безопасность границ и наших союзников. Но просто обороняться и защищаться - нет, конечно. У нас есть системы вооружения, которые могут ответить любому неприятелю. Если говорить про авианосцы - технически и технологически сегодня оборонная промышленность РФ способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных - нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", - сообщил Рогозин в интервью программе "Вести в субботу".
|
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
18.04.2017 Ремонт "Кузнецова" в тумане
07.04.2017 Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
27.03.2017 "Адмирал Кузнецов" нуждается в полном переоснащении
20.03.2017 «Кузнецову» продлят срок службы
17.03.2017 Сроки ремонта "Адмирала Кузнецова" будут определены после выявления дефектов
03.03.2017 Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы
20.02.2017 МиГ пятого поколения: каким будет новый российский истребитель?