Рогозин рассказал о перспективах создания российского авианосца



Дмитрий Рогозин

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий РогозинИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, у России есть все возможности создать авианосец, но встает вопрос к военным о его необходимости.

"В среде оборонщиков и генконструкторов витает дух отказа от оборонительной тактики. Потому что лучшая оборона - наступление. Но мы страна мирная, и для нас самое главное - сохранить безопасность границ и наших союзников. Но просто обороняться и защищаться - нет, конечно. У нас есть системы вооружения, которые могут ответить любому неприятелю. Если говорить про авианосцы - технически и технологически сегодня оборонная промышленность РФ способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных - нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", - сообщил Рогозин в интервью программе "Вести в субботу".