Китайские шпионы в Харькове

Как сообщил 17 мая 2017 года харьковский веб-ресурс Depo.Харьков, харьковский суд дал разрешение на арест имущества бывшего заместителя главного конструктора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению". Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 27 апреля.

Бронетранспортеры БТР-4Е разработки и производства ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова", Харьков (с) kh.depo.ua

Суд рассмотрел ходатайство следователя Управления СБУ в Харьковской области об аресте имущества бывшего (до 2008 года) заместителя главного конструктора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" (ГП "ХКБМ"), которое было изъято во время обыска 12 апреля 2017 года по месту его жительства в г. Южное Харьковского района.

В частности, следователь просил арестовать блокноты и тетради конструктора с черновыми записями, конверты с письмами на иностранном языке, техническую документацию по модернизации танка Т-55, книгу формата А-4 напечатанную иероглифами, отдельные листы с записями и печатным текстом латинскими буквами с признаками военной тематики, планшетный компьютер и ноутбук.

В обоснование ходатайства следователь отметил, что в Харькове расследуется производство по факту подбора гражданкой Китая специалистов и научных работников оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе тех, которые имеют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, с целью их привлечения к участию в разработках и модернизации военной продукции собственного производства в Китае.

"Одним из вовлеченных в сбор с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, является ЛИЧНОСТЬ_3, (в 2008 г. заместитель главного конструктора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению" (ГП "ХКБМ")", - говорится в судебном решении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на изъятое имущество бывшего заместителя главного конструктора. Местом хранения арестованного имущества определено помещение для хранения вещественных доказательств следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области.

Как сообщал Depo.Харьков в Харькове следствие установило, что к схеме передачи государственной тайны в области бронетанкостроения был привлечен бывший ведущий инженер ХКБМ им. Морозова.

Харьковский суд разрешил арестовать имущество гражданки Китая, которая организовывала выезды специалистов для передачи информации, которая содержит государственную тайну, а также этогоинженера.