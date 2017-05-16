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Дробовик американских морпехов поступит в свободную продажу

22.05.2017 Warspot 144 0
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Армейская версия популярного дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок. Сегодня, 16 мая, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что итальянская компания Benelli объявила о выпуске лимитированной версии ружей M1014.

Полуавтоматическое ружьё M1014 является версией дробовика Benelli M4, адаптированной для нужд американской армии. В 1999 году M1014 поступили на вооружение Корпуса морской пехоты США, а позже их партию закупило командование армии и подразделения спецназа (в том числе SEAL). После того как им вооружились американские силовые структуры, Benelli M4 стало популярным среди гражданских стрелков, а также было принято на вооружение в ряде других стран.

Ружьё Benelli M1014 Limited Edition. Источник: thefirearmblog.com

Новая лимитированная серия будет выпускаться в той комплектации, в которой её получает Корпус морской пехоты США — в 12-м калибре с газоотводным механизмом перезарядки, прикладом, оборудованным "щекой" для более комфортного прицеливания, пистолетной рукояткой, крупными прицельными приспособлениями и планкой Пикатинни на верхней части ствольной коробки. Ружьё будет выпускаться в чёрном цвете с антибликовым покрытием. Единственным отличием от армейской модели станет фиксированный приклад (армейская версия оснащена телескопическим), что связано с законодательными ограничениями, существующими в США.

Проморолик ружья Benelli M4

Особенностью Benelli M1014 Limited Edition станет американский флаг, выгравированный на его ствольной коробке. В компании Benelli указывают, что это дань уважения Корпусу морской пехоты США, поскольку использование этого ружья морпехами сделало ему лучшую рекламу. В США Benelli M1014 Limited Edition начнёт продаваться уже в июне этого года. Розничная цена, рекомендованная производителем, составляет $2199.
16.05.2017
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Страны
Италия
США
Компании
Beretta

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