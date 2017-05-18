Россия готова сформировать производства вооружений в Латинской Америке
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Оружейное производство
Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"
ЛИМА (Перу), 18 мая - РИА Новости. Россия готова организовать предприятия по лицензионной сборке военной техники на территории стран-партнеров в латиноамериканском регионе, заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне, Анатолий Пунчук.
Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу - городе Лима в период с 18 по 21 мая.
"Мы готовы к диалогу не только в части, касающейся поставок финальной продукции военного назначения, но и к организации лицензионной сборки на территории инозаказчика российского вооружения и военной техники", - сказал Пунчук.
В то же время заместитель директора ФСВТС отметил, что на сегодняшний день говорить о конкретных соглашениях России по созданию совместных производств или о совместных разработках военной техники с латиноамериканскими государствами пока преждевременно.
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18.05.2017
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