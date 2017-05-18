Россия готова сформировать производства вооружений в Латинской Америке



Оружейное производство

Источник: Пресс-служба концерна "Калашников" Оружейное производствоИсточник: Пресс-служба концерна "Калашников"

ЛИМА (Перу), 18 мая - РИА Новости. Россия готова организовать предприятия по лицензионной сборке военной техники на территории стран-партнеров в латиноамериканском регионе, заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне, Анатолий Пунчук.

Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу - городе Лима в период с 18 по 21 мая.

"Мы готовы к диалогу не только в части, касающейся поставок финальной продукции военного назначения, но и к организации лицензионной сборки на территории инозаказчика российского вооружения и военной техники", - сказал Пунчук.

В то же время заместитель директора ФСВТС отметил, что на сегодняшний день говорить о конкретных соглашениях России по созданию совместных производств или о совместных разработках военной техники с латиноамериканскими государствами пока преждевременно.