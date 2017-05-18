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Россия готова сформировать производства вооружений в Латинской Америке

22.05.2017 РИА Новости 111 0
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Оружейное производство
Оружейное производство
Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"

ЛИМА (Перу), 18 мая - РИА Новости. Россия готова организовать предприятия по лицензионной сборке военной техники на территории стран-партнеров в латиноамериканском регионе, заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне, Анатолий Пунчук.

Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу - городе Лима в период с 18 по 21 мая.

"Мы готовы к диалогу не только в части, касающейся поставок финальной продукции военного назначения, но и к организации лицензионной сборки на территории инозаказчика российского вооружения и военной техники", - сказал Пунчук.

В то же время заместитель директора ФСВТС отметил, что на сегодняшний день говорить о конкретных соглашениях России по созданию совместных производств или о совместных разработках военной техники с латиноамериканскими государствами пока преждевременно.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Перу
Россия
США
Компании
ФСВТС РФ

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